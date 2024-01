Έτσι τίμησαν τον Μάθιου Πέρι στα EMMY – Η συγκινητική στιγμή

Ο αείμνηστος ηθοποιός Μάθιου Πέρι βρέθηκε στο επίκεντρο της απονομής των βραβείων Emmy, καθώς απέτισαν φόρο τιμής στα αστέρια που έφυγαν την περασμένη χρονιά.

Ο Μάθιου Πέρι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που εμφανίστηκε στην οθόνη κατά τη διάρκεια του διάσημου τραγουδιού από τα «Φιλαράκια» που έπαιξε στο πιάνο ο Charlie Puth.

Ξεκίνησε να τραγουδά το «See You Again» για να αποτίσει φόρο τιμής σε αρκετούς τηλεοπτικούς αστέρες που πέθαναν πρόσφατα.

Μπήκε τελικά στο single από τα «Φιλαράκια» καθώς άρχισαν να φτάνουν στην τελευταία ομάδα διασημοτήτων που ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής συμπεριλαμβανομένων των Len Goodman, Barbara Walters, Bob Barker, Paul Reubens, Kirstie Alley, Irene Cara, Andre Braugher και τελικά τον αγαπημένο Μάθιου Πέρι.

Το πιο θερμό χειροκρότημα

Η κάρτα με τη φωτογραφία και το όνομα του Μάθιου Πέρι ήταν η τελευταία που εμφανίστηκε στην οθόνη και ενώ ακούγεται η φράση από το τραγούδι «Cause you ‘re there for me too», με το αφιέρωμα να συγκινεί το κοινό.

Μπορούσε να ακούσει κανείς το πλήθος να χειροκροτά ένθερμα, απόδειξη του πόσο συγκλόνισε τον κόσμο η απώλεια του Μάθιου Πέρι.

Η στροφή του Charlie Puth με το single από τα «Φιλαράκια» ήταν μια γλυκιά πινελιά, κάτι που ο κόσμος σίγουρα εκτίμησε, καθώς ο Μάθιου Πέρι ήταν πολύ αγαπητός και ο θάνατός του σόκαρε τους πάντες.