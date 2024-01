Οι πιο καλοντυμένοι σταρ στο κόκκινο χαλί των Emmy 2023

Στα Emmys 2024, υπήρχαν πολλά για να συζητήσουμε. Η υπόσχεση για εξάλειψη των διακρίσεων που υπόσχεται η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, η επιστροφή στα συγκεκριμένα βραβεία μετά τις ιστορικές απεργίες που έφεραν τους ηθοποιούς στις πρώτες γραμμές διεκδίκησης για 118 ημέρες, μια αίθουσα γεμάτη από πρόσωπα των τηλεοπτικών σειρών, η ευκαιρία να μεταφέρεις τη μόδα κατευθείαν από την πασαρέλα στο κόκκινο χαλί – θεωρείται η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης και είναι.

Πολύ πριν ξεδιπλωθεί το κόκκινο χαλί στα Emmy 2024, ο ανταγωνισμός ξεκίνησε όταν ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά οι υποψηφιότητες για τα Emmy τον Ιούλιο (οι απεργίες των Writers Guild of America και SAG-AFTRA μετέφεραν την αρχική ημερομηνία μετάδοσης της τελετής τον Σεπτέμβριο του 2023 στο 2024).

Δείτε ένα βίντεο με κάποιες εμφανίσεις:

Παίζε και η μόδα τον ρόλο της

Με τηλεοπτικές σειρές όπως το Succession, το Beef, το The Last of Us, το The White Lotus, το Ted Lasso και το The Bear να διεκδικούν μια χούφτα βραβεία Emmy (τα οποία, για τους μη μυημένους, μπορεί να είναι αρκετά βαριά, καθώς το αγαλματίδιο ζυγίζει 3.08kg και είναι κατασκευασμένο από χαλκό, νικέλιο, ασήμι και χρυσό), το κόκκινο χαλί είναι το μέρος όπου οι ηθοποιοί, τα συνεργεία, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί και όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα τηλεοπτικά συνεργεία δίνουν ένα άλλο σόου, όπου η επίδειξη του προσωπικού τους στυλ μπορεί να μετατραπεί στον ρόλο της ζωής του.

Ενώ όλα τα βλέμματα είναι σίγουρα στραμμένα στις υποψήφιες, μια αξέχαστη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Emmys 2024 μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία της μόδας, ένα ορόσημο από μόνο του.

Δείτε ποιοι μπήκαν στη λίστα με τους πιο καλοντυμένους στο κόκκινο χαλί των Emmys 2024: