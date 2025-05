Επική ανατροπή της Μπάρτσα στο ημίχρονο (4-2) και μυθικό ρεκόρ του Εμπαπέ

Το μεγάλο ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης είναι συγκλονιστικό και το πρώτο ημίχρονο έχει «καθηλώσει» όλο τον κόσμο.

Το θέαμα είναι μοναδικό καθώς η Ρεάλ προηγήθηκε πριν το 15λεπτο με 2-0, με τον Εμπαπέ να γράφει ιστορία, αλλά στη συνέχεια οι «μπλαουγκράνα» διέλυσαν την άμυνα των φιλοξενούμενων κάνοντας τεράστια ανατροπή.

Τέσσερα γκολ πέτυχε η Μπάρτσα σε 26 λεπτά και προηγείται τώρα της «βασίλισσας» με 4-2.

Σε ότι αφορά τον Κίλιαν Εμπαπέ έγραψε ιστορία στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ, καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ των «μερένχες» έκανε απίστευτα πράγματα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Ο Εμπαπέ διέλυσε την αμυντική γραμμή των Καταλανών στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα, πέτυχε δύο γκολ σε αυτό το διάστημα και οι Καταλανοί έδειχναν ανήμποροι να τον σταματήσουν.

Έλα όμως που το 0-2 με το οποίο προηγήθηκε η Ρεάλ «ξύπνησε» την Μπαρτσελόνα, καθώς οι «μπλαουγκράνα» κατάφεραν με τέσσερα γκολ να κάνουν την μεγάλη ανατροπή (4-2) πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι έκαναν αντεπίθεση διαρκείας μετά τα δύο γκολ του Εμπαπέ πριν την συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα και ο Γιαμάλ με τον Ραφίνια και τον Πέδρι, έστησαν «πάρτι» και διέλυσαν την αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων.

Ήταν ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο, στο οποίο σημειώθηκαν έξι γκολ και η εξέλιξη του σκορ ήταν εκπληκτική.

Οι άμυνες πήγαν… περίπατο και το ταλέντο των παικτών στην επίθεση έκανε την διαφορά από το πρώτο λεπτό μέχρι το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρχαν αμέτρητα σχόλια για την αμυντική λειτουργία της ομάδας της Μαδρίτης κι όχι άδικα, καθώς οι «μπλαουγκράνα» δημιουργούσαν φάση για γκολ σε κάθε κατεβασιά τους στην περιοχή του Κουρτουά.

Ας επιστρέψουμε όμως στα δύο γκολ του Εμπαπέ στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού είναι κάτι παραπάνω από σημαντικά, για τον σούπερ σταρ της ισπανικής ομάδας.

Ο διεθνής άσος της «βασίλισσας» έφτασε τα 38 γκολ με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κι έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην πρώτη του χρονιά στους «μερένχες».

Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Χιλιανό Ιβάν Ζαμοράνο, ο οποίος ήταν μέχρι σήμερα στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, έχοντας πετύχει 37 τέρματα στην πρώτη του χρονιά στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος άσος είναι πλέον αυτός που έχει το μεγάλο ρεκόρ και γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια στο μέλλον, για να «πέσει» από την πρώτη θέση ο Εμπαπέ.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η φετινή χρονιά δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον διεθνή άσο και ο Εμπαπέ είχε δεχθεί σκληρή κριτική από τον ισπανικό Τύπο αλλά και τους οπαδούς της ομάδας του.

KYLIAN MBAPPÉ BREAKS THE RECORD FOR MOST GOALS SCORED IN A DEBUT SEASON FOR REAL MADRID (38)

HISTORIC ⚪👑 pic.twitter.com/YMYG5c8Ng4

— B/R Football (@brfootball) May 11, 2025