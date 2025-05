Μαχητικό F/A-18 Super Hornet της αεροπορίας ναυτικού των ΗΠΑ έπεσε στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς προσπαθούσε να προσνηωθεί στο αεροπλανοφόρο USS Harry Truman, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους.

Το διμελές πλήρωμα του μαχητικού αυτού πολλαπλών ρόλων —ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων— έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και ανασύρθηκαν από το νερό με ελαφριά τραύματα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Το αεροσκάφος, αξίας σχεδόν 70 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν ανακτήθηκε. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο πλοίο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: Another F/A-18 Super Hornet fighter jet from the USS Harry S. Truman aircraft carrier was lost in the Red Sea, the second jet lost from the carrier in over a week.

There was an arrestment failure during the jet’s landing attempt on the carrier.

The pilot and weapons… pic.twitter.com/f5rfEZFs8K

— Clash Report (@clashreport) May 7, 2025