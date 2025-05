Η βραδιά που ο Ζόμερ έγινε… Μπεν Λίπερ

Ίντερ και Μπαρτσελόνα πρόσφεραν μια τιτανομαχία χθες βράδυ στο Μιλάνο και αναμφίβολα ο ημιτελικός ήταν ένα απ’ τα καλύτερα παιχνίδια του φετινού Champions League.

Οι «νερατζούρι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη – πρόκριση με 4-3 (στην παράταση) κι έκλεισαν θέση στον τελικό της διοργάνωσης, αποκλείοντας τους Καταλανούς.

Στο Μιλάνο στήθηκε ένα τεράστιο πάρτι μετά το τέλος του μεγάλου αγώνα και φυσικά στα χείλη των οπαδών της ιταλικής ομάδας υπήρχαν τα ονόματα των «ηρώων» τους.

Ο Ιντζάγκι, ο Λαουτάρο, ο Ατσέρμπι, ο Φρατέζι και οι υπόλοιποι νερατζούρι ήταν χθες βράδυ οι βασιλιάδες της Λομβαρδίας.

Το όνομα όμως που κυριάρχησε δεν ήταν ενός σταρ, ενός σέντερ φορ ή ενός επιτελικού μέσου που συνεπαίρνει το γήπεδο με τις φαντεζί ενέργειες.

Ο μεγαλύτερος «ήρωας» για την Ίντερ ήταν αναμφίβολα ο τερματοφύλακας, Γιαν Ζόμερ, ο οποίος πραγματοποίησε τρεις τεράστιες αποκρούσεις (η τελευταία στο φινάλε της παράτασης) και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Μιλάνου.

Μπορεί να δέχθηκε τρία γκολ, και ν’ ακούγεται οξύμωρο, αλλά ψηφίστηκε ως ο man of the match και όχι άδικα.

My goodness what did Sommer do in this game pic.twitter.com/aWl80xBLkE

Ο 37χρονος Ελβετός γκολκίπερ αποφάσισε να… ντυθεί Μπεν Λίπερ ή αν προτιμάτε έγινε το βράδυ της Τρίτης, ο τερματοφύλακας – γιατρός.

Οι παλιότεροι ή οι πιο μυημένοι στον κόσμο των κόμικς θα θυμηθούν αμέσως τις ιστορίες του τερματοφύλακα της Μάνκαστορ Σίτι, οι οποίες κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Αγγλία την δεκαετία του 1970 και εν συνεχεία ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο.

Διάβαζε άραγε μικρός ο Ζόμερ, τον τερματοφύλακα – γιατρό ή χωρίς να το ξέρει συστήθηκε χθες βράδυ σε χιλιάδες κόσμο ως ο νέος Μπεν Λίπερ.

Μια θρυλική φιγούρα που μέσα από σελίδες περιοδικών εστίασε στην πιο δύσκολη και την πιο… παρεξηγημένη θέση στο ποδόσφαιρο.

Για ν’ αναδείξει στα όνειρα των πιτσιρικάδων την ευθύνη και την «μοναξιά» του γκολκίπερ.

Ο Ζόμερ δεν υπήρξε ποτέ σταρ στην καριέρα του. Ίσως και ο ίδιος ν’ αδίκησε τον εαυτό του αλλά αυτά δεν είναι της παρούσης. Μ’ αυτά θ’ ασχοληθεί η… υπηρεσία όταν ο Ελβετός αποφασίσει να «κρεμάσει» τα γάντια του.

🇨🇭 From the Swiss Football League to the Champions League final!

Yann Sommer – made in Switzerland, raised in our league, now on football’s biggest stage. 🔥🙌

What a journey. What a keeper. What a proud moment for Swiss football! ❤⚽

️ pic.twitter.com/oOgYyutE5c

— Swiss Football League (@News_SFL) May 7, 2025