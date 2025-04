Με εκνευρισμό και προσβλητικά σχόλια απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον δημοσιογράφο του ABC Τέρι Μοράν σε αρκετές περιπτώσεις όταν στριμώχτηκε από τις ερωτήσεις στη συνέντευξη για τη συμπλήρωση 100 ημερών από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ειδικά, όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε να πάρει απαντήσεις για την υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος απελάθηκε παρά το γεγονός ότι ζούσε για χρόνια στις ΗΠΑ, παντρεύτηκε Αμερικανίδα και είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην ύπαρξη ή μη αποδείξεων ότι ο Γκαρσία ήταν μέλος της συμμορίας MS-13. Σύμφωνα με τον independent ο Τραμπ παρουσίασε μια φωτογραφία του Γκαρσία, ισχυριζόμενος πως έφερε τατουάζ με τα αρχικά της συμμορίας στα δάχτυλά του. Ωστόσο, η φωτογραφία αυτή, την οποία έχει κοινοποιήσει στο παρελθόν ο ίδιος, έχει αμφισβητηθεί έντονα, με επικριτές να ισχυρίζονται πως έχει υποστεί ψηφιακή αλλοίωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον Αμπρέγο Γκαρσία με την εγκληματική οργάνωση MS-13.

Ο Μοράν σημείωσε πως η σύνδεση του Γκαρσία με τη συμμορία αποτελεί «αντικείμενο διαφωνίας» και προσπάθησε να αλλάξει συζήτηση περνώντας στην επόμενη ερώτηση, ωστόσο ο Τραμπ αντέδρασε επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει η φωτογραφία με το τατουάζ.

«Η εικόνα είναι επεξεργασμένη» απάντησε ο Μοράν, με τον αμερικανό πρόεδρο να εκνευρίζεται περαιτέρω και να υπενθυμίζει στον δημοσιογράφο ότι τον διάλεξε ο ίδιος για τη συνέντευξη, αλλά δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος με τη στάση του. «Σου δίνουν την ευκαιρία της ζωής σου, να κάνεις τη συνέντευξη. Σε διάλεξα γιατί, ειλικρινά, δεν σε είχα καν ακουστά, αλλά δεν πειράζει… Όμως δεν είσαι και πολύ ευγενικός», του είπε.

Όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να αλλάξεις θέμα, ο Τραμπ τον διέκοψε ξανά ρωτώντας εμφατικά : «Θες να σου δείξω τη φωτογραφία;» — «Την είδα», απάντησε ο δημοσιογράφος. «Μπορεί να ερμηνευτεί έτσι… Ας περάσουμε στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Μοράν, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ωστόσο, ο Τραμπ συνέχισε με επιμονή: «Όχι, όχι, όχι. Έγραφε MS, ξεκάθαρα, δεν είναι θέμα ερμηνείας… Γι’ αυτό ο κόσμος δεν πιστεύει πια τα ΜΜΕ».

Trump when his interviewer fact checks him: ‘Don’t do that. You can’t do that. They’re giving you the big break of a lifetime. I picked you to do the interview because frankly, I’d never heard of you, but you’re not being very nice’ pic.twitter.com/1sw6BMf76N

