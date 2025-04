100 μέρες Τραμπ: «Ελεύθερη πτώση» στα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, προειδοποιεί η Διεθνής Αμνηστία

Οι πρώτες 100 ημέρες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ έχουν τροφοδοτήσει την παγκόσμια κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωθώντας τον κόσμο προς μια αυταρχική εποχή που χαρακτηρίζεται από ατιμωρησία και ανεξέλεγκτη εξουσία των εταιρειών, προειδοποιεί η Διεθνής Αμνηστία.

Στην ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 150 χώρες, η οργάνωση ανέφερε ότι οι άμεσες επιπτώσεις της δεύτερης θητείας του Τραμπ ήταν η υπονόμευση δεκαετιών προόδου και η ενθάρρυνση αυταρχικών ηγετών, σύμφωνα με τον Guardian.

Περιγράφοντας μια «ελεύθερη πτώση» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η έκθεση αναφέρει ότι η αυξανόμενη αδράνεια απέναντι στην κλιματική κρίση, η βίαιη καταστολή διαφωνιών και η εντεινόμενη αντίδραση κατά των δικαιωμάτων των μεταναστών, των προσφύγων, των γυναικών, των κοριτσιών και των LGBTQ+ ατόμων μπορούν να αποδοθούν στο λεγόμενο «φαινόμενο Τραμπ».

Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω φέτος, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να διαλύει την παγκόσμια τάξη.

Ο Σάσα Ντεσμούκ, διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε «τρομακτική» την ταχεία και σκόπιμη στοχοποίηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ διεθνών θεσμών που έχουν ως στόχο να κάνουν τον κόσμο ασφαλέστερο και πιο δίκαιο.

«Κοιτάζεις το τέλος αυτής της δεκαετίας και αναρωτιέσαι αν θα εξακολουθούν να ισχύουν τα βασικά πλαίσια και τα θεμέλια όχι μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και του διεθνούς δικαίου. Πιθανότατα δεν έχεις μπορέσει να το πεις αυτό από το 1935», δήλωσε.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας καταγράφει επίσης πώς οι μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις, οι αναγκαστικές εξαφανίσεις και η χρήση θανατηφόρας βίας γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα εργαλεία καταστολής.

What is the State of the World’s Human Rights today?

Our report assesses 150 countries, painting a picture of a new age of rising authoritarian practices and a disregard for international law. Read for yourself 👇https://t.co/6aCNY8HWln

— Amnesty International (@amnesty) April 29, 2025