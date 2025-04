«Αν φιλούσα άνδρα, θα έκοβα τα χείλη μου»: Ο Τέρενς Χάουαρντ αρνήθηκε να παίξει στη βιογραφία του Μάρβιν Γκέι

Στον Αμερικανό ηθοποιό Τέρενς Χάουαρντ δόθηκαν δύο μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες που έμελλε όμως, να ναυαγήσουν: η πρώτη ήταν να υποδυθεί τον Σμόουκι Ρόμπινσον και η δεύτερη να ενσαρκώσει τον Μάρβιν Γκέι. Ωστόσο, τις έχασε και τις δύο -αλλά για διαφορετικούς λόγους.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την απόρριψη του πρώτου ως το «μεγαλύτερο λάθος» της καριέρας του, λέγοντας στο podcast Club Random του Μπιλ Μάχερ ότι δεν δέχτηκε την πρόταση που του έγινε από τον ίδιο τον Ρόμπινσον, επειδή ήδη μιλούσε με τον παραγωγό ταινιών Λι Ντάνιελς για να παίξει τον Γκέι σε μια άλλη βιογραφία.

Ο Μάχερ συμφώνησε ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση, λέγοντας ότι η ιστορία της ζωής του Γκέι ήταν «πολύ πιο ενδιαφέρουσα» και ότι ο Χάουαρντ «θα ήταν τέλειος ως Μάρβιν Γκέι, και αυτή είναι μια ιστορία που πρέπει να ειπωθεί».

«Θα έκοβα τα χείλη μου»

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ζωή παίζει συνεχώς παιχνίδια, και κάπως έτσι, ο Χάουαρντ κατέληξε να χάσει και τους δύο ρόλους. Και αν αναρωτιέστε πώς έγινε αυτό, ο ίδιος ο ηθοποιός σας έχει την απάντηση.

«Ήμουν στο σπίτι του Κουίνσι Τζόουνς και ρωτάω: ‘Ακούω φήμες ότι ο Μάρβιν ήταν γκέι’. Kαι ο Κουίνσι μου λέει, ‘Ναι [ήταν]’».

Αυτό ήταν το κομβικό σημείο που χάλασε τη συμφωνία, όπως αποκάλυψε στον Μάχερ ο ηθοποιός. «Θα ήθελαν να το δείξουν αυτό και εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω» ανέφερε, λίγο πριν ο Μάχερ τον ρωτήσει: «Εννοείς ότι δεν θα μπορούσες να φιλήσεις έναν άντρα στην οθόνη σε μια ταινία;».

«Θα έκοβα τα χείλη μου. Αν φιλούσα κάποιον άντρα, θα έκοβα τα χείλη μου. Δεν με κάνει ομοφοβικό το γεγονός ότι δεν θέλω να φιλήσω έναν άνδρα», απάντησε ο ηθοποιός.

Οι φήμες

Ο Γκέι, τον οποίο σκότωσε ο πατέρας του το 1984, δεν έκανε ποτέ δημόσιο outing και ήταν παντρεμένος δύο φορές, με την Άννα Γκόρντι και στη συνέχεια με την Τζάνις Χάντερ.

Παρόλα αυτά, υπήρχαν εικασίες σχετικά με τη σεξουαλικότητά του και λέγεται ότι πρόσθεσε το «e» (Marvin Gaye) στο τέλος του ονόματός του εν μέρει για να συνθλίψει τέτοιου είδους φήμες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γκέι κέρδισε Grammy για την επιτυχία του Sexual Healing το 1982, από το άλμπουμ Midnight Love. Άλλα LP-ορόσημα είναι τα What’s Going On (1971) και Let’s Get It On (1973).

Ο Τέρενς Χάουαρντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον χώρο της υποκριτικής το 2022, αλλά έκτοτε έχει εμφανιστεί σε πολλά άλλα έργα στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter & Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Hustle & Flow (2005)