Ιράν: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν μπει τέλος στις απειλές και δεν «περιοριστεί» το Ισραήλ

Υψηλόβαθμος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετέχει σήμερα στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ στη Ρώμη έχει πλήρη αρμοδιότητα να επιτύχει μια συνολική συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του σαουδαραβικού δικτύου Al Arabiya.

«Θέλουμε μια συνολική πυρηνική συμφωνία που θα βασίζεται σε σοβαρές εγγυήσεις και αρχές», ανέφερε ο σύμβουλος.

«Επιδιώκουμε μια συμφωνία που θα άρει τις κυρώσεις, όχι το μοντέλο της Λιβύης που θέλει το Ισραήλ», διευκρίνισε.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Αμερική, εκτός αν σταματήσουν οι απειλές και το Ισραήλ περιοριστεί».

Η στιγμή που η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει στο μέρος που φιλοξενούνται οι συνομιλίες στη Ρώμη:

#Iran’s FM @araghchi headed to the venue of talks with the #US in Rome, Italy. pic.twitter.com/NFE4fGlNTu

— Iran’s Today (@Iran) April 19, 2025