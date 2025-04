Η θρυλική φωνή της Eurovision, η Κλοντάγκ Ρότζερς, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Η θρυλική φωνή της Eurovision, Κλοντάγκ Ρότζερς, που εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο το 1971 απεβίωσε με τραγικό τρόπο σε ηλικία 78 ετών. Η Βορειοϊρλανδή τραγουδίστρια, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού, με το Jack In The Box, πέθανε «ειρηνικά» την Παρασκευή μετά από τριετή ασθένεια περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook ο γιος της, Σαμ Σόρμπιε, απέτισε φόρο τιμής στην αγαπημένη του μαμά, η οποία, όπως είπε, ήταν ο «βράχος της οικογένειας και είχε αφιερώσει τη ζωή της» στον ίδιο και τον αδελφό του.

Βράχος της οικογένειας

Έγραψε: «Με βαριά καρδιά, η αγαπημένη μου, όμορφη μαμά Κλοντάγκ έφυγε δυστυχώς από τη ζωή μετά από μάχη με μια ασθένεια τα τελευταία τρία χρόνια. Έφυγε ειρηνικά χθες περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στο Cobham.

»Η μαμά έζησε μια απίστευτη ζωή, γεμάτη αγάπη και ευτυχία. Η φανταστική της καριέρα ως ηθοποιός και τραγουδίστρια, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, αφιερώνοντας τη ζωή της στους δύο γιους της και ούσα ο βράχος αυτής της οικογένειας.

»Η ζωή δεν θα είναι η ίδια χωρίς τη μαμά, αλλά τελικά θα ησυχάσει τώρα συναντώνας τον μπαμπά, τη νταντά και τον παππού. Όλοι την αγαπάμε και μας λείπει τρομερά».

Ο πατέρας της ήταν διοργανωτής dancehall και τη βοήθησε να υπογράψει την πρώτη της δισκογραφική επαφή, προτού κάνει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 1962 στην τηλεοπτική εκπομπή του Άνταμ Φέιθ στο BBC

Από τότε που ήταν στην τηλεόραση

Οι θαυμαστές έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην εμβληματική τραγουδίστρια, η οποία είχε επίσης επιτυχίες με τα singles Come Back and Shake Me και Goodnight Midnight.

Έγραψαν: «Αυτά είναι απίστευτα θλιβερά νέα. Λυπάμαι πάρα πολύ για την απώλειά σας. Η Ρότζερς ήταν μια εξαιρετικά ταλαντούχα τραγουδίστρια».

«Λυπάμαι πολύ που ακούω αυτά τα θλιβερά νέα Σαμ. Η Κλοντάγκ ήταν μια έμπνευση και κατάφερα να τη συναντήσω μερικές φορές αφού την είδα στη σκηνή. Ήταν πάντα μια καταπληκτική ερμηνεύτρια που θα μας λείψει τρομερά. R.I.P. Κλοντάγκ» σχολίασε ο Ντάνι από την Αυστραλία.

«Λυπάμαι πολύ που το ακούω αυτό Σαμ. Λάτρευα τη μουσική της μητέρας σου, μου ξυπνούσε πάντα ευχάριστες αναμνήσεις. Τώρα τραγουδάει με τους αγγέλους. Αναπαύσου εν ειρήνη Κλοντάγκ».

«Λυπάμαι τόσο πολύ. Την αγαπούσα να την παρακολουθώ από τότε που Κολντάγκ ήταν στην τηλεόραση. Αναπαύσου εν ειρήνη υπέροχη κυρία».

«Τα ειλικρινή και ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ήμουν μεγάλος θαυμαστής της και πάντα τη θυμάμαι να ερμηνεύει το Jack In The Box στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1971. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη τώρα».

Ήταν όμως η Eurovision που την εκτόξευσε σε σούπερ σταρ όταν ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Δουβλίνο, ωστόσο ως Ιρλανδή καθολική από τη Βόρεια Ιρλανδία δέχτηκε απειλές θανάτου από τον IRA με αποτέλεσμα να εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο

Δέχτηκε απειλές θανάτου από τον IRA

Η Κλοντάγκ Ρότζερς γεννήθηκε στο Warrenpoint της Βόρειας Ιρλανδίας και άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των δεκατριών ετών με τον διάσημο τραγουδιστή της εποχής, Μάικλ Χολιντέι.

Ο πατέρας της ήταν διοργανωτής dancehall και τη βοήθησε να υπογράψει την πρώτη της δισκογραφική επαφή, προτού κάνει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 1962 στην τηλεοπτική εκπομπή του Άνταμ Φέιθ στο BBC. Στη συνέχεια έγινε τακτικό πρόσωπο στην τηλεόραση και εμφανίστηκε στις μουσικές ταινίες Just For Fun το 1963 και It’s All Over Town ένα χρόνο αργότερα.

Ήταν όμως η Eurovision που την εκτόξευσε σε σούπερ σταρ όταν ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Δουβλίνο, ωστόσο ως Ιρλανδή καθολική από τη Βόρεια Ιρλανδία δέχτηκε απειλές θανάτου από τον IRA με αποτέλεσμα να εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πιασάρικη μελωδία κατέλαβε την τέταρτη θέση, πίσω από το νικητή Μονακό, καθώς και την Ισπανία και τη Γερμανία και έφτασε στο νούμερο τέσσερα του UK Singles Chart, αποτελώντας την τρίτη της top 10 επιτυχία.

Μετά τον χωρισμό της από τον γάμο της, η Κλοντάγκ αποσύρθηκε από τη μουσική για να μεγαλώσει τους γιους της, ενώ επέστρεψε στο προσκήνιο χρόνια αργότερα ως ηθοποιός και εμφανίστηκε σε μιούζικαλ του West End και στο The Bill του ITV.

*Με στοιχεία από dailymail.com