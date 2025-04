Αντετοκούνμπο: «Όταν χάσαμε τέσσερα ματς στη σειρά νόμιζα ότι θα μείνουμε εκτός playoffs» (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, μέσα στην Φλόριντα, και εξασφάλισαν την παρουσία τους στην postseason του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός, τονίζοντας πως όταν η ομάδα του έκανε τέσσερις σερί ήττες πίστεψε ότι θα έμενε εκτός playoffs, ενώ στάθηκε και στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Για το πώς βίωσε το φινάλε και αυτά που έκανε ο Κέβιν Πόρτερ: «Τρομερό. Είναι ένα από τα παιδιά που μπορούν να βρεθούν σε αυτή τη θέση και να δημιουργήσουν κάτι. Απλά προσπαθούμε να βρεθούμε σε αυτή την την κάθε κατάσταση. Ήταν πολλές φορές όπου ήμουν εγώ ή ο Μπρουκ που κάναμε σκριν και άλλαζαν στο Pick and Roll. Απλά προσπαθούσα να τους δώσω ένα διαφορετικό look και είχε τη μπάλα ο Πόρτερ. Είχε την μπάλα με κοίταξε και είπα “όχι, πάρε τον Μπρουκ στο Pick and Roll, πήγαινε στη θέση σου και φτιάξε κάτι”. Ήταν τρομερός. Πήγε μέχρι κάτω και τελείωσε την φάση με υπέροχο τρόπο και νικήσαμε».

Για το πόσο σημαντικό είναι για τους Μπακς να πηγαίνει προς το καλάθι ο Πόρτερ: «Χρειαζόμαστε κάποιον να το κάνει αυτό. Είναι κάποιες φορές που μπορεί να πάει μέχρι μέσα και σταματάει στον “αγκώνα” και σκέφτομαι ‘συνέχισε’. Μπορεί να πάει μέχρι μέσα και όταν το κάνει είναι απίστευτος. Πρέπει να συνεχίσει να διαβάζει τις φάσεις και όταν έχει την επιλογή να το κάνει, γιατί είναι πολύ καλός. Μπορεί να τελειώσει την φάση και αν δεν το κάνει, θα κερδίσει φάουλ. Εμπιστευόμαστε την κρίση του και όποτε έχει τον έλεγχο είναι πολύ καλός για την ομάδα μας, παίρνει τις σωστές αποφάσεις και απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε επιθέσεις μαζί του και θα μας βοηθήσει πολύ στη συνέχεια».

Για το πώς έμεινε όλη η ομάδα ήρεμη σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι: «Γνωρίζουμε ότι το Μαϊάμι είναι μία ομάδα που παίζει πάντα σκληρά και ανεξάρτητα με το ποιος παίζει, πάντα εμφανίζονται και παίζουν σκληρά, θέλουν να πάρουν τρίποντα, πόσα είχαν, 15, κάποια νωρίς, κάποια στην τρίτη περίοδο, κάποια στην τέταρτη.

Ξέρεις ότι θα το κάνουν αυτό σε όλο το παιχνίδι. Πρέπει να παίζεις για 48 λεπτά, να παλέψεις σε όλο το ματς και υπήρξε ένα σημείο στην τέταρτη περίοδο νομίζω, που όλοι στον πάγκο είπαμε πως πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν πίσω με 8 ή 9 πόντους και σκεφτόμουν ότι έπρεπε να πάρουμε αυτό το ματς. Δεν έχει σημασία αν είναι μπροστά, πρέπει να συνεχίσουμε, κατοχή προς κατοχή.

Είχαμε την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να νικήσουμε στο τέλος της κανονικής διάρκειας, δεν τα καταφέραμε αλλά πήγαμε στην παράταση και μπορέσαμε να βγάλουμε κάποιες άμυνες, να σκοράρουμε στο transition. Ο Γκριν κέρδισε ένα φάουλ, ο Λόπεζ πήρε κάποιος εύκολους πόντους και ο Πόρτερ πήρε τη νίκη για εμάς. Αυτό ήταν. Το πήραμε μία κατοχή την φορά και αυτό ήταν που κάναμε απόψε. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε καλοί στην επόμενη επίθεση που έχουμε μπροστά μας και να μην ανησυχούμε για τα υπόλοιπα. Να το βλέπουμε κατοχή-κατοχή και σιγά σιγά καλά θα γίνουν πράγματα».

Για το τι πιστεύει πως σημαίνει για τους συμπαίκτες του ότι είναι το τέλος της σεζόν και παίζει τόσα πολλά λεπτά αυτός για να κουβαλήσει την ομάδα εν μέσω των τραυματισμών που ταλαιπωρούν τους Μπακς: «Πρέπει να πάρουμε νίκες φίλε. Πρέπει να πάρουμε νίκες και νομίζω ότι εξασφαλίσαμε θέση στα playoffs σήμερα, οπότε είμαι χαρούμενος για αυτό.

Νόμιζα ότι θα μέναμε εκτός playoffs όταν χάσαμε τα τέσσερα σερί παιχνίδια. Τώρα όμως που πήραμε τρεις σερί νίκες, είμαστε σε ένα καλό μέρος, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε. Να μην είμαστε πολύ πάνω ή πολύ κάτω ψυχολογικά. Δεν είμαστε όσο καλοί όσο λένε, ούτε τόσο χάλια όσο λένε.

Πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις και να προσπαθείς να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς. Κοιτάζοντας μπροστά, αυτό κάνω. Για να είμαι εγώ καλός, χρειάζεται και οι συμπαίκτες μου να είναι καλοί. Προσπαθώ να πάρω τις σωστές αποφάσεις, άλλες φορές πάω μέχρι μέσα και άλλες θα πασάρω και θα είναι ελεύθεροι. Κάθε ελεύθερο σουτ που παίρνουμε, ειδικά τρίποντο, είναι καλό σουτ. Πρέπει να πάρουμε όσα περισσότερα τέτοια μπορούμε και ως ηγέτης, πρέπει να συνεχίσω να δημιουργώ σουτ για αυτούς και να πηγαίνω μέχρι το καλάθι. Πρέπει να κάνω μία μίξη».