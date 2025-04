Γιατί ο Μάικ Τζέιμς έγινε «πυρ και μανία» – Τα σενάρια για τον Ντιαλό και η απάντηση του Αμερικανού (pics)

Η χρονιά στη Euroleague είναι στην τελική της ευθεία, καθώς πλέον έχουν απομείνει μονάχα δύο αγωνιστικές για το τέλος της regular season. Ο Ματέο Αντρεάνι ωστόσο άνοιξε συζητήσεις και προκάλεσε αντιδράσεις με το ποστάρισμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Μάικ Τζέιμς.

Συγκεκριμένα ο Ιταλος ανέφερε πως το συμβόλαιο του Ντιαλό λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, με πολλές ομάδες να έχουν εξετάσει την περίπτωσή του, αλλά το ενδιαφέρον των Πειραιωτών να είναι έντονο. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τον Ντιαλό ως «βασικό στόχο» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Αμερικανό γκαρντ της Μονακό να δίνει τη δική του απάντηση.

Alpha Diallo.

The player’s contract expires at the end of the season.

Several teams have asked information.

Olympiacos Piraeus strongly interested, main objective.

AS Monaco also wants to renew him. pic.twitter.com/5q4lpDdK9E

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 31, 2025