Η αγκαλιά του Μπαρτζώκα με τον Τζέιμς, τα «πηγαδάκια» των Γάλλων και ο Πρίντεζης (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο (4/12, 20.00) για την 13η αγωνιστική της Euroleague και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο από την πτήση και την προπόνηση των Πειραιωτών στη γαλλική πόλη.

Οι Έλληνες παίκτες τα είπαν μεταξύ τους πριν από την προπόνηση, ενώ παρών στο ταξίδι της ομάδας ήταν και ο θρύλος του Ολυμπιακού, Γιώργος Πρίντεζης που πήγε για να δει τους Πειραιώτες από κοντά, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη στο νέο του εγχείρημα.

Συζήτηση είχαν και οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Μάικ Τζέιμς, που τα είπαν πριν την προπόνηση. Ο Αμερικανός άσος μάλιστα είχε πολύ καλό κλίμα με αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού, όπως με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον οποίο ήταν και συμπαίκτες στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

✈ Together We Fly

✊🏽 Together We will Fight against Monaco!

🎥 All the way from 🇬🇷 to 🇲🇨#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/y4V50RALdG

