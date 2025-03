Θάνατος και καταστροφή από τον σεισμό στην Μιανμάρ – Απέλπιδες προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες

Ο σεισμός των 7,7 βαθμών της Παρασκευής με κέντρο την Μιανμάρ, από τους μεγαλύτερους που έχουν συγκλονίσει το έθνος της Νοτιοανατολικής Ασίας τον τελευταίο αιώνα, κατέστρεψε αεροδρόμια, γέφυρες και αυτοκινητοδρόμους εν μέσω ενός εμφυλίου πολέμου που έχει καταστρέψει την οικονομία και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο απολογισμός των νεκρών στη Μιανμάρ ανήλθε σε 1.644, ανακοίνωσε το Σάββατο η στρατιωτική κυβέρνηση, σύμφωνα με τη βιρμανική υπηρεσία ειδήσεων του BBC.

Στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και έριξε έναν ουρανοξύστη υπό κατασκευή στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν.

I just want everyone to watch this vd

This only take about 1 min

Just 1 min, that show all of our pain

Can’t even describe in words of our feelings

We are losing all#WhatsHappeningInMyanmar#Sagaing #HelpMyanmarRecover#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/KWzG5L8brr — ☀🌻Jennifer Is Lucky✏ (@Yinmn_blued) March 29, 2025

Καταστροφή στο Μανταλεί

Οι επιζώντες στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, έσκαβαν με γυμνά χέρια την Παρασκευή σε απέλπιδες προσπάθειες να σώσουν όσους εξακολουθούσαν να είναι παγιδευμένοι, χωρίς βαριά μηχανήματα και με τις αρχές να απουσιάζουν.



Στην Μπανγκόκ το Σάββατο, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν στο σημείο της κατάρρευσης του 33 ορόφων πύργου, όπου 47 άνθρωποι αγνοούνταν ή ήταν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια – μεταξύ των οποίων και εργάτες από τη Μιανμάρ.

Powerful quake in Myanmar 🇲🇲 felt in Bangkok, Thailand 🇹🇭 Startled residents poured out of high-rise flats and hotels in densely populated central Bangkok. They remained in the streets, seeking shade from the midday sun in the minutes after the quake. The quake was forceful… https://t.co/nZ8gMR2z3a pic.twitter.com/pGXM6FEsZf — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 28, 2025



Το προγνωστικό μοντέλο της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ μπορεί να ξεπεράσει τους 10.000 και οι απώλειες να ξεπεράσουν την ετήσια οικονομική παραγωγή της χώρας.

Μια ημέρα μετά τη σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια, ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, ο Ανώτερος Στρατηγός Min Aung Hlaing, ταξίδεψε στο σκληρά πληγωμένο Μανταλέι κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος κατέρριψε κτίρια και προκάλεσε πυρκαγιές σε ορισμένες περιοχές.

«Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Κρατικής Διοίκησης έδωσε εντολή στις αρχές να επισπεύσουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης και να αντιμετωπίσουν τυχόν επείγουσες ανάγκες», ανέφερε η χούντα σε ανακοίνωσή της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενη στον Min Aung Hlaing.

Κλειστά τα αεροδρόμια

Μια πρώτη εκτίμηση από την αντιπολιτευόμενη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Μιανμάρ ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.900 κτίρια, 30 δρόμοι και επτά γέφυρες είχαν υποστεί ζημιές από τον σεισμό.

«Λόγω των σημαντικών ζημιών, τα διεθνή αεροδρόμια του Ναϊπιτάου και του Μανταλέι είναι προσωρινά κλειστά», δήλωσε η NUG, η οποία περιλαμβάνει υπολείμματα της εκλεγμένης πολιτικής κυβέρνησης που εκδιώχθηκε από τον στρατό με πραξικόπημα του 2021, το οποίο πυροδότησε τον εμφύλιο πόλεμο.

Quick thinking saves woman’s life as Myanmar’s 7.7M quake devastates her shop She dives under the table as shelves crumble around her 1,644 dead, 3,400 injured#MyanmarEarthquake #Myanmar #earthquake pic.twitter.com/EHeAiSuI4E — Ronny (@FreePalesten) March 29, 2025



Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου στο Ναϊπιτάου, την ειδικά κατασκευασμένη πρωτεύουσα της Μιανμάρ, κατέρρευσε, καθιστώντας τον μη λειτουργικό, δήλωσε στο Reuters άτομο με γνώση της κατάστασης.

Τα νοσοκομεία στην κεντρική και βορειοδυτική Μιανμάρ δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν την εισροή τραυματιών, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ , προειδοποιώντας ότι οι ζημιές στους δρόμους εμπόδιζαν την πρόσβαση.

Βοήθεια από το εξωτερικό

Δεκαεπτά φορτηγά με καταφύγια και ιατρικές προμήθειες επρόκειτο να φθάσουν την Κυριακή για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των σάκων αίματος και των αναισθητικών, πρόσθεσε η υπηρεσία.



Μια κινεζική ομάδα διάσωσης έφτασε στο αεροδρόμιο της εμπορικής πρωτεύουσας της Μιανμάρ, της Γιανγκόν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη Μανταλέι και τη Ναϊπιτάου, και θα ταξιδέψει προς τα πάνω με λεωφορείο, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της χούντας, ανακοίνωσε το Σάββατο η πρεσβεία της Κίνας στη Μιανμάρ και δήλωσε ότι το Πεκίνο θα παράσχει βοήθεια αξίας 13,77 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, κουβερτών και ιατρικών κιτ έκτακτης ανάγκης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν δύσκολες σχέσεις με τον στρατό της Μιανμάρ και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της, συμπεριλαμβανομένου του Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δήλωσαν ότι θα παράσχουν κάποια βοήθεια.

Προμήθειες βοήθειας από την Ινδία με στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκαν επίσης στη Γιανγκόν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Μιανμάρ, και η κυβέρνηση της Ινδίας δήλωσε ότι στέλνει επίσης πλοία με 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ρωσία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη έστελναν επίσης αεροπλάνα με προμήθειες και προσωπικό.

«Δεν έρχεται βοήθεια»

Οι κάτοικοι στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι απελπισμένοι για τη βοήθεια.

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής, επηρέασε μεγάλες εκτάσεις της Μιανμάρ, από τις κεντρικές πεδιάδες γύρω από το Μανταλέι έως τους λόφους του Σαν στα ανατολικά, τμήματα των οποίων δεν βρίσκονται πλήρως υπό τον έλεγχο της χούντας.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Μανταλέι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην κλίμακα της καταστροφής, δήλωσε τηλεφωνικά ένας κάτοικος, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί, αλλά δεν έρχεται βοήθεια απλώς και μόνο επειδή δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό ή εξοπλισμός ή οχήματα», είπε.



Στην Μπανγκόκ, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, οι αρχές συνέχισαν το Σάββατο τις προσπάθειες να βρουν εργάτες που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια του πύργου που κατέρρευσε, χρησιμοποιώντας εκσκαφείς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σκύλους έρευνας και διάσωσης.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Anutin Charnvirakul δήλωσε ότι έχουν αναπτυχθεί όλα τα δυνατά μέσα για την αναζήτηση επιζώντων και την ανάσυρση των σορών των νεκρών.

«Έχουμε πάντα ελπίδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο».

Ψάχνοντας για επιζώντες

Η Chanpen Kaewnoi, 39 ετών, δήλωσε ότι έσπευσε εκεί το απόγευμα της Παρασκευής αφού είδε ειδήσεις ότι το υπό κατασκευή κτίριο όπου εργαζόταν η μητέρα της και η μικρότερη αδελφή της είχε καταρρεύσει.

«Τηλεφώνησα στην αδελφή μου, αλλά όσες φορές κι αν προσπάθησα να της τηλεφωνήσω δεν υπήρχε καμία σύνδεση», είπε μετά από μια άγρυπνη νύχτα στο σημείο.

«Θέλω να περιμένω τη μητέρα και την αδελφή μου», είπε , η οποία είναι και η ίδια εργάτρια σε οικοδομή, «θέλω να ξαναδώ τα πρόσωπά τους».

🇮🇳 🇲🇲#OperationBrahma || 2nd C130 landed in Naypyitaw with the remaining 38 personnel of NDRF and 10 Tonnes of relief material. Two C17s carrying 60 Para Field Ambulance will land shortly. (Source: MEA)#earthquake #Myanmarquake #MyanmarEarthquake #แผ่นดินไหว #ตึกถล่ม pic.twitter.com/iFejQeY6CN — The Bharat Current (@thbharatcurrent) March 29, 2025



Σε ολόκληρη την εκτεταμένη μητρόπολη, όπου τέτοιοι σεισμοί είναι σπάνιοι, μπορεί να υπάρχουν έως και 5.000 κατεστραμμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων πύργων κατοικιών, δήλωσε ο Anek Siripanichgorn, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Μηχανικών της Ταϊλάνδης, το οποίο βοηθά τις δημοτικές αρχές.

«Εξετάζουμε εκατοντάδες περιπτώσεις», είπε. «Εάν δούμε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος, θα στείλουμε αμέσως μηχανικούς».