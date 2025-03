Ετσι δουλεύει ο Ολυμπιακός: Οι προπονήσεις, η φιλοσοφία Μεντιλίμπαρ, η εξέλιξη παικτών, οι τραυματισμοί και οι μικρόκυκλοι (vid)

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού επί εποχής Μεντιλίμπαρ αποτελεί θέμα συζήτησης ανά την Ευρώπη. Για την ακρίβεια, μετά και την πρόσφατη… αντιγραφή της «ιδέας» του προπονητή του Ολυμπιακού από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στον θρίαμβο επί της Σκωτίας, φαίνεται ξεκάθαρα πως όποιος μπορεί, όποιος έχει τους παίκτες για να εξυπηρετήσει αυτόν τον απολύτως απαιτητικό τρόπο παιχνιδιού, παλεύει να τον εφαρμόσει. Με τον Μεντιλίμπαρ να έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ρεύμα, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές ποδόσφαιρο. Καθώς τα επιτεύγματα, αρχικά της Σεβίλλης και (κυρίως) του Ολυμπιακού, έκαναν το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κοινό να εκτιμήσει το… ols school, άμεσο ποδόσφαιρο, με υψηλές εντάσεις, ασφυκτικές πιέσεις και ατελείωτο τρέξιμο.

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι επιστήμη. Αλλά η επιστήμη βοηθάει το ποδόσφαιρο». Η φράση ανήκει στον επικεφαλής προπονητής φυσικής κατάστασης του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουρίκη. Και εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός κατάφερε να αλλάξει την πορεία του την περσινή σεζόν, κατακτώντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο από ελληνική ομάδα. Ο άμεσος συνεργάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ένας από τους ομιλητές στο «Beyond Football Conference 2025», το 3ο συνέδριο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το οποίο πραγματοποιήθηκε 21 & 22 Μαρτίου στη Σπάρτη.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την επιστημονική ομάδα «Beyond Sports», με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, τελώντας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Super League 1, της Super League 2 και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου φιλοξενήθηκαν πάνω από 30 διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προερχόμενοι από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της αθλητικής βιομηχανίας, αναλύοντας προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου.

Ο Χρήστος Μουρίκης ήταν εκ των βασικών ομιλητών και έκανε μια εκτενή παρουσίαση με τίτλο «Optimizing Football Performance & Injury Prevention» (σ.σ. Βελτιστοποίηση της Ποδοσφαιρικής Απόδοσης & Πρόληψης Τραυματισμών). Δύο κομμάτια που αποτελούν βασικό κομμάτι και του Ολυμπιακού. Καθώς οι Ερυθρόλευκοι, με τον Μεντιλίμπαρ στο κουμάντο, έχουν καταφέρει να βελτιώσουν και να αναδείξουν τις αρετές των ποδοσφαιριστών του ρόστερ, ενώ παράλληλα έκαναν παίκτες εφήβους, να μπουν και να προσαρμοστούν τάχιστα, αποκτώντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές του συνεδρίου, η παρουσίαση που έκανε ο Μουρίκης, αποτελεί παραδίδεται και στους υποψήφιους προπονητές για το δίπλωμα UEFA PRO από το 2022 και μετά.

Ο προπονητής φυσικής κατάστασης, λοιπόν, αναφέρθηκε στην προπονητική μεθοδολογία που ακολουθεί ο Ολυμπιακός, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «…η παλιότερη ποδοσφαιρική προσέγγιση στο ποδόσφαιρο όσον αφορά την προπονητική, όσον αφορά τη βασικά, την ποδοσφαιρική προπόνηση, ήταν επίθεση, άμυνα, νοητική και ψυχολογική προετοιμασία, φυσική κατάσταση. Και όπως γνωρίζετε καλά, ακόμη υπάρχουν κάποιοι που το ακολουθούν. Η καινούργια ποδοσφαιρική προσέγγιση έχει αλλάξει θεματολογία, έχει προσθέσει νέους ορισμούς, έχει διευρυνθεί. Μιλάμε για την επίθεση, μιλάμε για τη μετάβαση. Για το transition ακούμε προπονητές σε υψηλό επίπεδο να μιλάνε για το transition».

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ Ο ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Ο Μουρίκης αναφέρθηκε στο πώς ο Ολυμπιακός εξελίσσει τους ποδοσφαιριστές του, ασχέτως ηλικίας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δουλειά που γίνεται με τον Ελ Κααμπί αλλά και τον Μπάμπη Κωστούλα: «Δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι ένα παιδί 18 – 20 – 25 χρονών κουράστηκε σε ένα υψηλό ρυθμό 90 λεπτά. Μιλάμε για ποδοσφαιρική ταχύτητα. Τι είναι η ποδοσφαιρική ταχύτητα; Μήπως είναι το πόσο γρήγορα μια ομάδα κάνει μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και το πόσο γρήγορα μια ομάδα μπορεί να κάνει μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα; Μήπως είναι αυτό ποδοσφαιρική ταχύτητα; Μήπως ποδοσφαιρική δύναμη δεν είναι κάποιος που μπορεί να πηδήξει ψηλά, κάποιος που μπορεί να κερδίσει ένα challenge, κάποιος που μπορεί να κάνει ένα επιτυχημένο τάκλιν; Είναι, αν μπορεί αυτό να το επαναλαμβάνει και να το κάνει εκρηκτικά και αποτελεσματικά, ακολουθώντας τις τακτικές ενέργειες που είναι υποχρέωση να κάνει με τη σωστή την τεχνική. Θα δώσω έτσι ένα μικρό παράδειγμα με έναν ποδοσφαιριστή. Τι έχω προσπαθήσει να κάνω, για να εξελίξω λίγο όσον αφορά την ποδοσφαιρική δύναμη. Δηλαδή τι ανάγκη έχει ένας ποδοσφαιριστής όταν είναι επιθετικός. Τι δύναμη πρέπει να κάνει; Πρέπει να κάνει squat; Πρέπει να κάνει άλματα; Πρέπει να μου κάνει 30 m sprint; Πρέπει να τον βάλω σε μια κερκίδα να ανεβοκατεβαίνει; Πρέπει να τον δέσω με λάστιχο; Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Στη θέση του, δύναμη, ποδοσφαιρική. Στα επιθετικά του καθήκοντα, μέγιστη ένταση, έξω από το γυμναστήριο. Μικρή επιβάρυνση, 10 kg του σωματικού βάρους. Αλλαγή κατεύθυνσης, γρήγορα, coordination. Και ακολουθεί ένα γρήγορο sprint όσο μπορούμε, με αλλαγή κατεύθυνσης. Μη με ρωτάτε για ένταση και ερεθίσματα. Είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας, μάξιμουμ ερέθισμα, επαναληπτικά, αρκετός χρόνος για αποκατάσταση.

Εχουμε δει χιλιάδες φορές μέσα στο γυμναστήριο «squat, βάλε κιλά, κάνε άλματα»… Προσπαθώ με τον Κωστούλα να κάνω όσο μπορώ, όσο γίνεται specific to position, κάτω μέρος του σώματος. Εκεντρες συστολές, concentric ή eccentric work στη θέση του. Πάω απ’ το παιχνίδι ανάποδα στην προπόνηση. Τι κάνει ο Κώστούλας; Τι δέχεται; Challenge; Πολλές φορές δέχεται challenge από πίσω. Αρα αυτό θα κάνω προπόνηση, γιατί αυτό έχει εκρηκτικές κινήσεις, αυτό έχει μέσα η ατομική τακτική και αυτό έχει μέσα και τεχνική».

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΥΦΥΕΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ 1400 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ 90 ΛΕΠΤΑ»!

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν προπονητές, γυμναστές, γιατροί και επιστήμονες από διαφορετικούς τομείς και πό τις περισσότερες ομάδες της Super League, ο Χρήστος Μουρίκης αποκάλυψε κάποια δεδομένα για το προφίλ των παικτών που θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά και πόσες αποφάσεις πρέπει να πάρει μέσα στον αγώνα: «Αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που τρέχει πηδάει και αντέχει 120 λεπτά. Είναι φρέσκος, δεν έχει κοιλιά, έχει πνευμόνια, πατάει καλά, αλλά ένας ποδοσφαιριστής intelligent, ένας ποδοσφαιριστής ευφυής, που μπορεί να επεξεργάζεται γρήγορα, να αντιλαμβάνεται μάλλον γρήγορα, να επεξεργάζεται, να προωθεί, με βάση όλο το προπονητικό αρχείο που έχει μες στο μυαλό του, δηλαδή με βάση όλη εκείνη τη μεθοδολογία που σωστά εμείς έχουμε τοποθετήσει μέσα στον μικρόκυκλο και τον έχουμε εκπαιδεύσει, δεν τον έχουμε προπονήσει και ανά πάσα στιγμή ανασύρει αυτές τις προπονητικές μνήμες και μπορεί και αντιδρά ταχύτατα από τον άλλον, στο ερέθισμα.

Στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει περίπου 1.400 αποφάσεις. Ενα ανθρώπινο ον την ημέρα παίρνει 1.900 περίπου. Σκεφτείτε, σε 90 λεπτά ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει 1.400 αποφάσεις σχετιζόμενες με τεχνική, τακτική και δεν παίζει μόνος του. Παίζουν κι άλλοι 10 μαζί με εμάς τους 10! Δεν μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ποδοσφαιρική απόδοση. Προσπαθούμε να τη σταθεροποιήσουμε και να έχουμε μικρά up and down. Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για μεγιστοποίηση της απόδοσης στο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι. Δεν προλαβαίνει

Το ποδόσφαιρο η προπονητική είναι τόσο περίπλοκη, είναι τόσο πραγματικά δύσκολο, απαιτεί τόση ενέργεια; Το ποδόσφαιρο είναι ένα αγώνισμα, είναι ένα άθλημα. Είναι απλό να την πάρει την μπάλα ο Ελ Κααμπί και να τη βάλει μέσα και να έρθει κατά εμάς και να την πιάσει ο Τζολάκης; Όχι. Στο τέλος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στο development των ποδοσφαιριστών. Ενας ευφυής, ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής είναι πάντα πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής από έναν, που τρέχει, πηδάει, είναι γρήγορος, είναι ο αδερφός του Ουσέιν Μπολτ. Ενας αμυντικός που ξέρει τα καθήκοντά του, έχει εκπαιδευτεί, μπορεί να ανασύρει ανά πάσα στιγμή όλα τα προπονητικά περιεχόμενα και να δώσει τις τεχνικές και τακτικές απαντήσεις. Ένας μέσος που λέμε τρέχει, «πω πω τι πνευμόνια έχει αυτός». Παραμύθια. Ένας μέσος πολύτιμος, είναι αυτός που μπορεί να συνδέσει την άμυνα και την επίθεση. Ένας μέσος καλός, είναι αυτός που μπορεί να προβλέψει πού θα πάει η πάσα, η μεταβίβαση και ξαφνικά να εμφανιστεί εκεί ο Ντάνι Γκαρθία και να πει «Καλά πώς κατάλαβα ρε παιδιά ότι έκανε την πάσα αυτός εκεί;» και δεν χρειάζεται να κάνει, ούτε τάκλιν ούτε τίποτα. Να εμφανιστεί εκεί. Και ένας καλός επιθετικός είναι αυτός που δεν είναι κάνα θεριό, να πηδάει ψηλά, να είναι target player, αν δεν έχει στοιχεία στο να κερδίσει το ένας εναντίον ενός. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Αυτόν το ποδοσφαιριστή προσπαθούμε, πάνω σε αυτή τη μεθοδολογία, να εκπαιδεύσουμε, να προπονήσουμε και να εξελίξουμε».

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ BEYOND FOOTBALL CONFERENCE 2025 ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ: