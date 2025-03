Μπαρτσελόνα: «Δένει» τον Φλικ με νέο συμβόλαιο

Η Μπαρτσελόνα όπως φαίνεται έχει αποφασίσει να ανανεώσει το συμβόλαιο του προπονητή της ομάδας Χανσι Φλικ το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2026 σύμφωνα με την «Sport».

Όπως αναφέρει η καταλανίκη εφημερίδα, η ανανέωση αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, καθώς η ομάδα δεν βιάζεται να κλείσει τη νέα συμφωνία.

Hansi Flick will extend his contract with Barcelona for another season, with a salary increase. However, there is no urgency to finalize the deal immediately. His tenure at the club is expected to last three to four years to then rest from football. @sport pic.twitter.com/L56PsVogXY

— barcacentre (@barcacentre) March 25, 2025