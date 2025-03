Οριστικό: Στις 27 Μαρτίου το Μπαρτσελόνα – Οσασούνα παρά τις αντιδράσεις των Καταλανών (pic)

Η διοργανώτρια αρχή της La Liga, ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Οσασούνα, θα πάρει μέρος την Πέμπτη 27 Μαρτίου. Οι «μπλαουγκράνα» παρά τις διαμαρτυρίες τους, θα υποχρεωθούν να αγωνιστούν χωρίς τον Ραφίνια και τον Ρόναλντ Αραούχο.

Οι δύο παίκτες θα απουσιάσουν, λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, η αναμέτρηση που θα φιλοξενηθεί στο «Λουίς Κονπάνς» θα διεξαχθεί στις 27/3, την ώρα που οι περισσότεροι διεθνείς δεν θα έχουν επιστρέψει ακόμη στους συλλόγους τους.

🚨 OFFICIAL: Barcelona vs Osasuna game will be played on March 27th, as the appeal has been rejected.

Barça won’t have Araujo and Raphinha available as they will be busy with the national team. pic.twitter.com/ckj8hW3y6K

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2025