Οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία άρχισαν σήμερα στο Ριάντ, ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, την παραμονή μιας χωριστής αμερικανορωσικής συνάντησης, επίσης στη Σαουδική Αραβία.

«Αρχίσαμε τη συνάντηση με την αμερικανική ομάδα στο Ριάντ», έγραψε στο Facebook ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας που ταξίδεψε από το Κίεβο για τις πολυαναμενόμενες αυτές συνομιλίες. «Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει προτάσεις για την προστασία των ενεργειακών και των κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων», διευκρίνισε.

«Εφαρμόζουμε την οδηγία του προέδρου της Ουκρανίας για να φέρουμε πιο κοντά μια δίκαιη ειρήνη και να ενισχύσουμε την ασφάλεια», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην ανάρτησή του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία θα συζητήσουν για την παύση των εχθροπραξιών στη Μαύρη Θάλασσα και την επανέναρξη της εμπορικής κυκλοφορίας μέσω των υδάτων της στη συνάντησή τους στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτζ.

«Θα μιλήσουμε τώρα για μια θαλάσσια κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να διακινήσουν καύσιμα, σιτηρά και να αρχίσουν να διεξάγουν και πάλι εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS News.

National Security Advisor Mike Waltz with an update Russia/Ukraine peace talks.

«Now we have technical teams actually with Ukrainians and Russians in the same facility conducting proximity talks.»

This is what happens when you have real leaders running the country. Remember… pic.twitter.com/KGnJ3WZCQf

— DeVory Darkins (@devorydarkins) March 23, 2025