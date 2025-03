Έσπασε η… κατάρα: Η Ρεάλ κέρδισε για πρώτη φορά την Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο γυναικών (vids)

Απίστευτο και όμως αληθινό: Μέχρι σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 0/0/20 κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο γυναικών, σε όλες τις διοργανώσεις. Συνεχόμενες και σε πολλές περιπτώσεις βαριές ήττες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ και Champions League, με την Μπαρτσελόνα να έχει μετατρέψει την Ρεάλ Μαδρίτης σε… πελάτισσά της.

Μια «κατάρα» έξι ετών για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία, όμως, σήμερα έβαλαν τέλος οι παίκτριες της Βασίλισσας, πανηγυρίζοντας ένα μεγάλο διπλό στο Ολίμπικο της Βαρκελώνης.

REAL MADRID BEAT BARCELONA FOR THE FIRST TIME EVER 😱 pic.twitter.com/7vdtk582w5

Με δύο γκολ της Γουέιρ στο 87’ και στο 90+3’, οι φιλοξενούμενες επικράτησαν με 3-1 των γηπεδούχων και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη απέναντι στις Μπλαουγκράνα.

Ένα παιχνίδι που ήταν για την 23η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μειώνει στους τέσσερις βαθμούς (63β. – 59β.) τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Αυτή ήταν επίσης η δεύτερη ήττα για τις Μπλαουγκράνα στο πρωτάθλημα (21/0/2), όσες έχει και η Βασίλισσα, με τις Μαδριλένες όμως, να έχουν και δύο ισοπαλίες (19/2/2). Με το σημερινό τρίποντο, πάντως, η Ρεάλ παραμένει στο… κόλπο για τον τίτλο, αφού η διαφορά πλέον έχει μειωθεί, με την Μπαρτσελόνα να είναι βέβαια το φαβορί.

Όσον αφορά στο σημερινό, ιστορικό όπως εξελίχθηκε, η Μπαρτσελόνα ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 41ο λεπτό με την Ρεδόνδο. Οι Μπλουγκράνα ισοφάρισαν στο 67’ με την Γκράχαμ και στο 81’ σκόραραν ξανά με την Γιάνα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.

Might be one of the worst calls we have ever seen.

Real Madrid women’s somehow get this call for an offside on Barcelona’s women.

How this was called? Who knows. Plain and simple: robbery, robbery, robbery. pic.twitter.com/h5gLwEOfIT

— EiF (@EiFSoccer) March 23, 2025