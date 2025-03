Βινίσιους: «Θα ανανεώσω σύντομα με τη Ρεάλ – Εμπιστεύομαι τους πάντες στην ομάδα» (pic)

Ο Βινίσιους Τζούνιορ προχώρησε σε νέες δηλώσεις, έπειτα από τη χθεσινή ομιλία του, ενόψει της αναμέτρησης με την Ατλέτικο (4/3, 22:00) , στο «Μπερναμπέου» για το πρώτο σκέλος της φάση των «16» του Champions League.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ανέφερε ότι θα υπογράψει σύντομα νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και εξέφρασε την εμπιστοσύνη που τρέφει σε όλα τα μέλη της ομάδας. από τους ποδοσφαιριστές μέχρι τους ιθύνοντες του συλλόγου. Επίσης, δήλωσε ότι θα κάνει τα πάντα για την ομάδα.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του τόνισε ότι εμπιστεύεται τον πρόεδρο της «Βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ και για αυτό δεν βιάζεται για το θέμα της ανανέωσης. Να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιο του Βινίσιους λήγει τον Ιούνιο του 2027.

🚨🇧🇷 Vinicius Jr: “Soon the renewal can be finished. I have a contract until 2027. I have a lot of time, we don’t need to do things quickly”.

“Florentino Pérez trusts me and I trust him. I trust everyone at this club. I’m here to do everything for them”, told @TNTSportsBR. pic.twitter.com/Ch99MY6q7L

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2025