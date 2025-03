Στο δικαστήριο σήμερα ο Ιμάμογλου – Επιδρομές της αστυνομίας σε σπίτια φοιτητών σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στην Τουρκία μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε την απολογία του σχετικά με τις κατηγορίες για διαφθορά.

Μετά από τρεις μέρες διαδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη και άλλες πόλεις στην Τουρκία, η αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα εφόδους σε σπίτια, κυρίως φοιτητών. Αν και ο ακριβής αριθμός δεν είναι ακόμη γνωστός, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πολλοί φοιτητές συνελήφθησαν και τα σπίτια τους ερευνήθηκαν.

Ο πρόεδρος του TİP (Εργατικό Κόμμα) Erkan Baş ανακοίνωσε ότι πολλά μέλη του κόμματος συνελήφθησαν το πρωί.

Στην ανακοίνωσή του, ο Baş είπε: «Στην Αττάλεια, φίλοι μας, συνελήφθησαν σε κατ’ οίκον επιδρομές. Στη Σμύρνη σύντροφοί μας φοιτητές κρατούνται. Γνωρίζουμε ότι έφοδοι σε σπίτια πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και το Τσανάκκαλε. Οι δικηγόροι μας παρακολουθούν στενά».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι 97 άτομα συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Τουρκία χθες Παρασκευή (22/3).

Οι διαδηλώσεις πάντως, παρά την καταστολή διευρύνονται. Χρήση δακρυγόνων έκανε ξανά η τουρκική Αστυνομία την Παρασκευή το βράδυ εναντίον των διαδηλωτών μπροστά από το Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης

Η ένταση προκλήθηκε όταν μια ομάδα προσπάθησε να κάνει πορεία προς την πλατεία Ταξίμ, ωστόσο η αστυνομία τους απέτρεψε. Οι διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα, πέταξαν ξύλα, γιάλινα μπουκάλια και πυρσούς προς τις αστυνομικές μονάδες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει συμπλοκή. Η Αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει τους διαδηλωτές ρίχνοντας δακρυγόνα.

O αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για να στηρίξουν τον δήμαρχο.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul’s mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 21, 2025