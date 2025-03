Επιθέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων χθες Παρασκευή αργά το βράδυ στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια και σε άλλους τρεις στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, από State Emergency Service).

Ο ουκρανός περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε μέσω Telegram πως η πόλη υπέστη πάνω από 10 πλήγματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννιά, ανάμεσά τους νήπιο 9 μηνών. Γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Tonight, Russians poured Shahed drones onto the historic Ukrainian city of Zaporizhzhia, killing a 14-year-old girl and her father and injuring dozens including a 9-month-old baby.

Στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έριξαν τουλάχιστον έξι κατευθυνόμενες βόμβες στο χωριό Κρασνοπίλια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

🇷🇺 Russian «Geranium» flights continue to arrive in Zaporozhye for the second night in a row

Explosions also thundered in the Chernigov, Sumy and Poltava regions. pic.twitter.com/7WkHEHXAhk

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 21, 2025