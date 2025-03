Η Ρωσία θα προσκαλέσει εκπροσώπους των ΗΠΑ στη διεθνή συνάντηση αξιωματούχων ασφαλείας υψηλού επιπέδου που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο, σύμφωνα με τον γραμματέα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος μίλησε στα μέσα ενημέρωσης.

«Θα τους προσκαλέσουμε», δήλωσε ο Σοϊγκού απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

Σημείωσε επίσης ότι εκπρόσωποι από περισσότερες από 100 χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στην επικείμενη συνάντηση.

Από το 2010, το ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας φιλοξενεί διεθνείς συναντήσεις υψηλόβαθμων εκπροσώπων αρμόδιων για θέματα ασφαλείας, όπως σημειώνει το TASS.

Φέτος, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα από τις 27 έως τις 29 Μαΐου.

Ρώσοι και Αμερικανοί εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν τη Δευτέρα στο Ριάντ τρόπους εγγυήσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, στις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά τα κέρδη που αποκόμισαν οι ρωσικές δυνάμεις, ανέτρεψε την αμερικανική πολιτική σε σχέση με τον πόλεμο, ξεκινώντας διμερείς συνομιλίες με τη Μόσχα και αναστέλλοντας τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ζητώντας να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας θα λάβουν χώρα την Κυριακή στην Τζέντα. Ο σύμβουλος του πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα λάβουν χώρα στο Ριάντ τη Δευτέρα.

Στις συνομιλίες θα «μελετήσουν κυρίως τις προοπτικές για μια πιθανή εφαρμογή της γνωστής πρωτοβουλίας που σχετίζεται με τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα» δήλωσε ο Ουσακόφ.

Οι συνομιλίες θα είναι διμερείς, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από τον Γκριγκόρι Καράσιν, πρώην διπλωμάτη, ο οποίος αυτήν τη στιγμή είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) και τον Σεργκέι Μπεσέντα, έναν σύμβουλο του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι όταν ο Πούτιν και ο Τραμπ συνομίλησαν τηλεφωνικά την Τρίτη, συζήτησαν την «Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας». Η Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη συνέβαλαν στη μεσολαβητική προσπάθεια για τη λεγόμενη Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα Σιτηρά, μια συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2022 η οποία επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή περίπου 33 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ουκρανικού σίτου μέσω της Μαύρης Θάλασσας παρά τον πόλεμο.

Η Ρωσία αποχώρησε από τη συμφωνία μετά ένα χρόνο, παραπονούμενη ότι οι εξαγωγές των δικών της σιτηρών και λιπασμάτων αντιμετώπισαν σοβαρά εμπόδια.

«Εκπληρώσαμε όλους τους όρους τότε, αλλά οι όροι σε σχέση με εμάς δεν εκπληρώθηκαν», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Peskov says the upcoming talks between the U.S. and Russia may focus on resuming the «Black Sea initiative.»

At the same time, the Kremlin spokesman, as is his habit, attacked Europe. He stated that it has turned into a «party of war» and that the «European militaristic… pic.twitter.com/l6k2SzWfKl

— Belsat in English (@Belsat_Eng) March 20, 2025