Ο Mario Biondi έρχεται στην Ελλάδα! Δύο μαγικές βραδιές με ιταλική φινέτσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο σαγηνευτικός Mario Biondi, ένας από τους πιο ξεχωριστούς Ιταλούς ερμηνευτές, έρχεται στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες. Στις 30 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και την 1η Ιουλίου στην Αθήνα, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη βελούδινη, αισθαντική φωνή του σε μια μουσική εμπειρία γεμάτη πάθος και αυθεντικότητα.

Συχνά αποκαλούμενος ο σύγχρονος Barry White, κάθε τραγούδι του Mario Biondi είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, γεμάτη ένταση και συναίσθημα. Από τρυφερές μπαλάντες μέχρι ρυθμούς που ξεσηκώνουν, οι συναυλίες του είναι ένα μουσικό ταξίδι με εντυπωσιακές ενορχηστρώσεις και μελωδίες που μένουν αξέχαστες.

Γεννημένος για τη soul, την R&B και τη jazz, οι ερμηνείες του παραπέμπουν στα εμβληματικά music halls μιας άλλης εποχής. Συνδυάζοντας την κλασική γοητεία με μία απελευθερωτικά σύγχρονη έκφραση, υπόσχεται να χαρίσει στους τυχερούς που θα τον απολαύσουν στον λόφο του Λυκαβηττού και τη γαλήνια Μονή Λαζαριστών δύο υπέροχα θερινά ηλιοβασιλέματα.

Από το ντεμπούτο του το 2004, όταν το «This Is What You Are» τον έκανε γνωστό παγκοσμίως, μέχρι σήμερα, ο Mario Biondi έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Ray Charles, Chaka Khan, Michael Bolton, The Crusaders και πολλοί ακόμα. Η σκηνική του συνύπαρξη με τον ανεπανάληπτο Ray Charles αλλά και η συνεργασία του με τον Burt Bacharach αποτελούν ορόσημα στην πορεία του. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συνεργασία του με τη Walt Disney για την ηχογράφηση των ιταλικών εκδοχών των τραγουδιών «Everybody Wants to Be a Cat» και «Thomas O’Malley» από τις Αριστόγατες.

Είτε ερμηνεύει διαχρονικά jazz classics, είτε παρουσιάζει τις δικές του soulful δημιουργίες, ο Mario Biondi ξεχωρίζει. Πέρα από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, αποπνέει αυθεντικότητα και ειλικρίνεια – αρετές που του επιτρέπουν να επικοινωνεί ουσιαστικά με το κοινό του, δημιουργώντας μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση.

Δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές βραδιές μας περιμένουν. Με πρωταγωνίστρια τη μουσική και όχημα μια ανεπανάληπτη φωνή, στις 30 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα θα πλημμυρίσουν μελωδίες, συναίσθημα και αισιοδοξία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά άμεσα

Για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης 30/06/25

Προπώληση: Ηλεκτρονικά https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/music/rockwave-2025-mario-biondi-moni-lazariston/

Τιμές εισιτηρίων

Ζώνη 3 / PL3 38,50 ευρώ

Ζώνη 2 / PL2 44,00 ευρώ

Ζώνη 1 / PL1 49,50 ευρώ

Για τη συναυλία της Αθήνας 01/07/2025

Προπώληση: Ηλεκτρονικά https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/music/rockwave-2025-mario-biondi-lykabettus/

Τιμές εισιτηρίων

Ζώνη 4 / PL4 38,5 ευρώ

Ζώνη 3 / PL3 44 ευρώ

Ζώνη 2 / PL2 55 ευρώ

Ζώνη 1 / PL1 66 ευρώ

Ζώνη ΑΜΕΑ 38,5 ευρώ