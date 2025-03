Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιμάμογλου συνελήφθη σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος μέσω σχετικής ανάρτησης στο Twitter.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε την Τετάρτη τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, βασικό αντίπαλο του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο έρευνας «για φερόμενη διαφθορά και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία», ανέφεραν δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η επιχείρηση έρχεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή των προκριματικών εκλογών του κύριου αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), όπου ο 53χρονος Ιμάμογλου αναμένεται να επιλεγεί ως υποψήφιος πρόεδρός του.

Την Τρίτη γνωστοποιήθηκε ότι το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πτυχίο του δημάρχου, ο οποίος ήταν έτοιμος να λάβει το χρίσμα του υποψηφίου για τις μελλοντικές προεδρικές εκλογές, απέναντι στον Ερντογάν, από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Το πανεπιστημιακό πτυχίο είναι αναγκαία προϋπόθεση για να εκλεγεί και να αναλάβει οποιοσδήποτε το αξίωμα του προέδρου της Τουρκίας.

Istanbul University has made a legally baseless decision to annul my diploma, an act beyond its authority and a troubling sign of political interference in academia.

Universities are sacred spaces where young minds shape the future. They must remain independent, free from…

