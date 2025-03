Για το κόλπο γκρόσο η Παρί: Ετοιμάζει κίνηση για τον Λαμίν Γιαμάλ (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ από την ηλικία των 17 ετών έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ενώ ήδη αποτελεί θρύλο του Euro, έπειτα από την κατάκτηση της διοργάνωσης του 2024, με την εθνική Ισπανίας.

Την ώρα που η Μπαρτσελόνα σκέφτεται πόσα χρήματα θα προσφέρει στον Γιαμάλ, ώστε να τον κάνει να ανανεώσει, η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να μπει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο σύλλογος του Παρισιού, πρόκειται να κάνει μια πρόταση, δεκάδων εκατομμυρίων, ώστε να αποκτήσει τον νεαρό.

Μάλιστα, η Παρί ενδέχεται, εκτός από την πρόταση, να προσφέρει και πολύ μεγάλο μισθό στον Γιαμάλ, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Ισπανός θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο, αν μετακομίσει στη γαλλική πρωτεύουσα.

Βέβαια, η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ανανεώσει τον 17χρονο, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο του 2026. Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα, έχει θέσει ημερομηνία-κλειδί για την ανανέωση του Ισπανού, την 13η μέρα του Ιουλίου του 2025, την ημέρα δηλαδή που ο Γιαμάλ ενηλικιώνεται.

🚨🚨🌕| FC Barcelona have started working on the contract renewals of Pau Cubarsí, Héctor Fort and Marc Guiu!

An agreement with Lamine Yamal for a 5-year contract renewal, with €1 Billion release clause once he turns 18, has already been reached. @RogerTorello ✅ pic.twitter.com/9qUtD0zaVv

