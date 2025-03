Κακό κλίμα ανάμεσα σε παίκτες της Ρεάλ και τον Βινίσιους (pics)

Εντάσεις υπήρξαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από την πρόκριση στους «8» του Champions League. Ο Βινίσους μίλησε σε υψηλό τόνο απέναντι σε κάποιους συμπαίκτες του, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ατλέτικο, οι οποίες κορυφώθηκαν από κάποιες χειρονομίες.

Βέβαια, οι διαφορές του Βραζιλιάνου με κάποιους παίκτες της «Βασίλισσας» επανορθώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Το κλίμα της Ρεάλ είναι καλό, παρά το συγκεκριμένο γεγονός και δεν υπάρχουν σκέψεις στην ομάδα για αποχώρηση του Βινίσιους, καθώς είναι από τους πιο καταλυτικούς και στη φετινή πορεία στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση.

Ενδέχεται μάλιστα, ο Βινίσιους να ανανεώσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης τους προσεχείς μήνες, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η προσωπικότητα του Βινίσους, κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, αλλά αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στις σχέσεις του με τους συμπαίκτες του και τον σύλλογο.

🚨 Real Madrid believe Vinícius is the best and will treat him accordingly in contract negotiations.

However, they will NOT break the salary scale that has brought the team so much success. @relevo pic.twitter.com/alzzIU8Efo

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 13, 2025