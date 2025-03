Η Σάντι Σινκ προσγειώνεται μαζί με τον Τομ Χόλαντ στο «Spider-Man 4» – Όσα γνωρίζουμε

Η Σάντι Σινκ, η οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «Φάλαινα» (2022) σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι, προστίθεται στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Το αστέρι του «Stranger Things» έχει αναλάβει (κάποιον άγνωστο μέχρι στιγμής) ρόλο στο «Spider-Man 4», στο οποίο θα μοιραστεί την οθόνη με τον Τομ Χόλαντ ο οποίος θα ενσαρκώσει τον γνωστό έφηβο με τον ιστό αράχνης.

Δεν είναι σαφές ποιον θα υποδυθεί η Σινκ στην ταινία, αν και το Deadline, που ανέφερε πρώτο τα νέα για το κάστινγκ, άφησε να εννοηθεί ότι ο ρόλος της θα είναι «σημαντικός».

Το Μέσο υποστήριξε επίσης ότι η Σινκ θα μπορούσε να υποδυθεί τη μεταλλαγμένη «X-Men» Τζιν Γκρέι, έναν χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα Σταν Λι και τον καλλιτέχνη Τζακ Κίρμπι και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο The X-Men #1 (Σεπτέμβριος 1963).

Στο παρελθόν, σπουδαίες ηθοποιοί όπως η Φάμκε Γιάνσεν και η Σόφι Τέρνερ έχουν μεταφέρει τον χαρακτήρα στη μεγάλη οθόνη.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, υπογράφει το fourquel, παίρνοντας τα ηνία από τον Τζον Γουάτς, ο οποίος είχε αναλάβει τις τρεις πρώτες ταινίες του franchise.

Οι λεπτομέρειες για την πλοκή της τέταρτης ταινίας «Spider-Man» δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Τι να περιμένουμε;

Στο τρίτο μέρος, το «Spider-Man: No Way Home» του 2021, ο Πίτερ Πάρκερ κατά λάθος επιτρέπει σε δύο προηγούμενους Spider-Men, τον Τόμπι Μαγκουάιρ και τον Άντριου Γκάρφιλντ, να εμφανιστούν στην ίδια πραγματικότητα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί μερικά προβλήματα. Η ταινία ολοκληρώθηκε με την εκδοχή του χαρακτήρα του Χόλαντ να παίρνει τη δύσκολη απόφαση να εξαφανίσει την ταυτότητά του από τον κόσμο, αφήνοντας τη φίλη του Μέρι Τζέιν Γουάτσον ( Ζεντάγια) και τον καλύτερό του φίλο Νεντ (Τζέικομπ Μπατάλον) να ξεχάσουν την ύπαρξή του.

Σύμφωνα με το Deadline, λόγω της πλοκής, το πιθανότερο σενάριο είναι οι παλιοί συνεργάτες του Χόλαντ να έχουν λιγότερο χρόνο στην οθόνη, ενώ η ύπαρξη νέων στο σύνολο είναι μονόδρομος – με την Σινκ να είναι ο πρώτος σημαντικός νέος ρόλος.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Η Σινκ, 22 ετών, έγινε γνωστή από το «Stranger Things» του Netflix, η παραγωγή του οποίου ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την πέμπτη και τελευταία σεζόν. Πρωταγωνίστησε επίσης στη μικρού μήκους ρομαντική ταινία της Τέιλορ Σουίφτ για το «All Too Well: The Short Film» (2021) με τον Ντίλαν Ο’Μπράιαν.

Η ηθοποιός θα εμφανιστεί στη συνέχεια στο μιούζικαλ «O’Dessa» της Searchlight, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο SXSW, και θα κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ τον Απρίλιο στο «John Proctor Is the Villain».

Ο Χόλαντ αυτή τη στιγμή γυρίζει την ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και το σχέδιο είναι να ξεκινήσει τα γυρίσματα του Spider-Man μόλις ολοκληρώσει την παραγωγή της ταινίας του Νόλαν.

Όπως έχει γίνει γνωστό το «Spider Man 4» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety & Deadline | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Η Σάντι Σινκ στο σόου της Chanel Cruise 2025