«Your Friendly Neighborhood Spider-Man»: Ο αγαπημένος σούπερ ήρωας επιστρέφει με μια νέα σειρά animation

Η Disney+ κυκλοφόρησε την Κυριακή το επίσημο τρέιλερ για την επερχόμενη σειρά animation της Marvel «Your Friendly Neighborhood Spider-Man».

Το επίσημο λογότυπο περιγράφει τη σειρά ως «μια σειρά κινουμένων σχεδίων που ακολουθεί τον Πίτερ Πάρκερ στην πορεία του προς το να γίνει ήρωας, με ένα ταξίδι που δεν έχουμε ξαναδεί και ένα στυλ που γιορτάζει τις πρώτες ρίζες του χαρακτήρα στα κόμικς».

Τι είδαμε στο επίσημο τρέιλερ του «Your Friendly Neighborhood Spider-Man»

Το τρέιλερ ξεκινά με το κλασικό τραγούδι του τίτλου («Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can») που γράφτηκε από τους Πολ Φράνσις Γουέμπστερ και Μπομπ Χάρις για τη σειρά κινουμένων σχεδίων του 1967.

Στη συνέχεια δείχνει τον Πίτερ (με τη φωνή του Χάντσον Τόμας) να ξυπνάει, να αργεί στο σχολείο και να τον χτυπάει αυτοκίνητο. «Ο Πίτι ήταν πάντα λίγο αδέξιος», περιγράφεται.

Ενώ βρίσκεται στην τάξη, ο Πίτερ βλέπει ένα έγκλημα να διαπράττεται έξω από το παράθυρο και κάνει μια αμήχανη έξοδο: «Κύριε Κάμπελ, θυμήθηκα ότι άφησα κάτι στο μπάνιο. Φιλιά, ο Πάρκερ την έκανε».

Φορώντας ένα πολύ πρόχειρο κοστούμι, ο Πίτερ χλευάζεται από έναν από τους κακούς: «Δείτε το επόμενο θύμα μας με την ηλίθια στολή του». Απαντά ο Πίτερ: «Είναι η στολή μου πραγματικά τόσο κακή;»

Αργότερα, το τρέιλερ δείχνει τον Πίτερ σε μια αναπάντεχη συνεργασία με τον επικεφαλής της Oscorp Νόρμαν Όσμπορν (με τη φωνή του Κόλμαν Ντομίνγκο) – γνωστός και ως Green Goblin, τη νέμεση του Spider-Man – ο οποίος λέει στον Πίτερ: «Με τη βοήθειά μου, θα πετύχεις το μεγαλείο». Ο Όσμπορν δίνει επίσης στον Πίτερ μια πολύ βελτιωμένη στολή του Spider-Man. (Αυτό είναι μια απόκλιση από τις ταινίες ζωντανής δράσης του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, όπου ο Τόνι Σταρκ, γνωστός και ως Iron Man, παίζει τον μέντορα του Πίτερ και του χαρίζει την αναβαθμισμένη στολή).

Στη συνέχεια βλέπουμε τον Πίτερ να προβληματίζεται επίσης για την ευθύνη που νιώθει: «Πιστεύω πραγματικά ότι έχω αυτές τις δυνάμεις για να βοηθήσω τους ανθρώπους, για να τους προστατεύσω».

Το τρέιλερ τελειώνει με τον ίδιο να επιστρέφει στη ζωή του ως μαθητής λυκείου, τον οποίο επιπλήττει ο καθηγητής του επειδή άργησε.

Πότε θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη σειρά

Η σειρά, για την οποία ήδη αναπτύσσεται δεύτερη σεζόν, θα αρχίσει να προβάλλεται στις 29 Ιανουαρίου στο Disney+. Στο καστ των ηθοποιών περιλαμβάνονται επίσης οι Γιουτζίν Μπερντ, Γκρέις Σονγκ, Ζίνο Ρόμπινσον, Χιου Ντάνσι και Τσάρλι Κοξ.

Ο Τζεφ Τράμμελ είναι ο επικεφαλής σεναριογράφος και ο Mel Zwyer είναι ο επιβλέπων σκηνοθέτης. Παραγωγοί της σειράς είναι οι Μπράντ Ουίντερμπαουμ, Κέβιν Φέιγκ, Λούις Ντ’εσπόζιτο, Ντάνα Βάσκεζ Εμπερχαρντ και Τζεφ Τράμελ.

