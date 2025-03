Ο επικεφαλής της υπηρεσίας μετανάστευσης της Σιέρα Λεόνε, ο Αλουσίν Κανέ, καθαιρέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της χώρας Τζούλιους Μάαντα Μπίο, μερικές ώρες αφού είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο στο οποίο εικονίζεται να παίρνει δώρο που του δίνει ένας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών στην Ευρώπη, πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τετάρτη (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Λαϊντέκερς σε θρησκευτική λειτουργία, με παρόντα τον πρόεδρο της χώρας).

«Ο πρόεδρος ασκεί τη συνταγματική εξουσία του ν’ αναθέτει αξιώματα ή ν’ αποπέμπει από αυτά οποιονδήποτε και τη χρησιμοποιεί με βάση κριτήρια που αποτελούν αποκλειστικό προνόμιό του», περιορίστηκε να πει ο υπουργός Πληροφοριών Τσέρνορ Μπα χθες — χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο της αποπομπής.

The dinner is understood to have been held in an upmarket restaurant in Freetown, the country’s capital.

Leijdekkers, 33, one of Europe’s most wanted fugitives, was sentenced in absentia to 24 years in prison for drug smuggling by a Rotterdam court last June.

