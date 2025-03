Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις ο1:25 σήμερα Πέμπτη, ώρα Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, η οποία τρόμαξε τους κατοίκους και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή του Ποτσουόλι και έγινε αισθητός σ’ όλη την πόλη της Νάπολης.

❌ #Napoli, #terremoto Md 4.4 registrato da @INGVterremoti alle 1:25 nei Campi Flegrei. In corso intervento #vigilidelfuoco per il crollo di un solaio in un’abitazione a #Pozzuoli, estratta una persona in vita, si lavora per accertare presenza di altre coinvolte [#13marzo 2:00] pic.twitter.com/5M5or0ATzS

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 13, 2025