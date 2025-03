Στους δρόμους πετάχτηκαν οι κάτοικοι στη Νάπολη μετά τον σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Μαρτίου. Η σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την ευρύτερη περιοχή και προκάλεσε υλικές ζημιές.

Μία γυναίκα τραυματίσθηκε ελαφρά εξαιτίας πτώσης ψευδοροφής. Οι πυροσβέστες βοήθησαν αρκετούς κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες στις οποίες οι εξώπορτες των διαμερισμάτων στράβωσαν λόγω της δόνησης.

Πολλοί ήταν οι πολίτες που παρέμειναν σε εξωτερικούς χώρους για αρκετές ώρες παρά την έντονη βροχόπτωση.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος δυο χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή του Ποτσουόλι, λίγο έξω από την Νάπολη. Σήμερα τα σχολεία της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου παρέμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Πραγματοποιούνται έλεγχοι, παράλληλα, σε σειρά κατοικιών με ρωγμές, ενώ θα πρέπει να εξακριβωθεί αν παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας η εκκλησία της Αγίας Άννας ( Chiesa di Sant’ Anna) και το καμπαναριό της, από το οποίο αποκολλήθηκαν σοβάδες.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή του σεισμού με τη γη να τρέμει και τις σκάλες να κουνιούνται επικίνδυνα.

Security cameras capture the moment of an earthquake in Italy.

The Magnitude 4.4 earthquake struck the epicenter (2 km) of Bagnoli, Napoli, in the Campania region, on Thursday, March 13, 2025, at approximately 1.25 AM. (📹: Fabrizio Masiello)#Terremoto pic.twitter.com/6foPfH4yWM

— RenderNature (@RenderNature) March 13, 2025