Προς νέες εκλογές οδεύει η Πορτογαλία καθώς έπειτα από μόλις έναν χρόνο στην εξουσία η συντηρητική κυβέρνηση μειοψηφίας έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός υπό παραίτηση Λουίς Μοντενέγκρου υπέστη καθαρή ήττα στην πορτογαλική εθνική αντιπροσωπεία, έπειτα από εβδομάδες καταγγελιών της αντιπολίτευσης για σύγκρουση συμφερόντων λόγω δοσοληψιών οικογενειακής επιχείρησης.

Η Πορτογαλία οδηγείται έτσι στις τρίτες βουλευτικές εκλογές σε ισάριθμα χρόνια.

Portuguese Prime Minister Luís Montenegro’s centre-right government collapsed after losing a vote of confidence amid a conflict of interest scandal, reigniting a cycle of dysfunction in the country’s politics that stretches back years.

