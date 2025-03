Δένδιας το Δεκέμβρη για τη Συρία: Το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής δεν είναι προφανές

Το δικό του μήνυμα σχετικά με τις σφαγές αμάχων στη Συρία θέλησε να στείλει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μέσα από το Χ.

Ο Δένδιας μετά τις σφαγές των αμάχων, επέλεξε να επαναφέρει τη δήλωση του από 9 Δεκεμβρίου 2024, όταν έγινε γνωστή η ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, ως υπενθύμιση στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δένδιας τότε στη δήλωση του μετά από Πρόγευμα Εργασίας με τους Πρέσβεις των Κρατών – Μελών της ΕΕ στο Πολεμικό Μουσείο, είχε επισημάνει πως «στη Συρία ξεκινάει μια καινούρια, αβέβαιη ημέρα. Κανείς δεν θα θρηνήσει το καθεστώς Άσαντ. Όμως, το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα δεν είναι προφανές».

Τόνιζε δε ότι «η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθήκον να υπερασπίσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, όπως και τα μνημεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας».

Την Κυριακή ο Δένδιας αναδημοσίευσε την ανάρτηση του αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Χ, στην οποία σημειώνεται ότι «οι ΗΠΑ καταδικάζουν τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων ξένων τζιχαντιστών, που δολοφόνησαν ανθρώπους στη δυτική Συρία τις τελευταίες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπαραστέκονται στις θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών, δρούζικων, αλαουιτικών και κουρδικών κοινοτήτων, και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι προσωρινές αρχές της Συρίας πρέπει να καταστήσουν υπεύθυνους τους δράστες αυτών των σφαγών κατά των μειονοτικών κοινοτήτων της Συρίας».

The United States condemns the radical Islamist terrorists, including foreign jihadis, that murdered people in western Syria in recent days. The United States stands with Syria’s religious and ethnic minorities, including its Christian, Druze, Alawite, and Kurdish communities,…

