Άθολ Φούγκαρντ: Πέθανε ο θεατρικός συγγραφέας που πολέμησε το απαρχάιντ

Ο Άθολ Φούγκαρντ, ένας καταξιωμένος νοτιοαφρικανός θεατρικός συγγραφέας, τα έργα του οποίου διερευνούσαν τη βιαιότητα του καθεστώτος απαρτχάιντ της χώρας του, χρησιμοποιώντας το θυμό και την ενσυναίσθηση για να διαμαρτυρηθούν για τις απάνθρωπες συνέπειες του φυλετικού διαχωρισμού, πέθανε στις 8 Μαρτίου στο σπίτι του στο Στέλενμπος, κοντά στο Κέιπ Τάουν. Ήταν 92 ετών.

Η αιτία ήταν ένα καρδιακό επεισόδιο, δήλωσε η κόρη του, Λίζα Φούγκαρτ.

Ο Φουγκάρντ, ο οποίος συχνά έπαιζε ή σκηνοθετούσε τα δικά του έργα, ονομάστηκε «συνείδηση της Νότιας Αφρικής» επειδή αποκάλυψε τις φυλετικές αδικίες της πατρίδας του σε έργα όπως «’Master Harold’ … and the Boys», «Boesman and Lena», «A Lesson From Aloes» και «The Blood Knot». Αλλά οι ανησυχίες του δεν γνώριζαν σύνορα.

Τα περισσότερα από τα περίπου 40 θεατρικά έργα του Φουγκάρντ παρουσιάστηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου το 2011 τιμήθηκε με το βραβείο Tony για το έργο ζωής του. Εν τω μεταξύ, στη Νότια Αφρική, η κυβέρνηση της εποχής του απαρτχάιντ κατά καιρούς τον παρενοχλούσε, τον κατασκόπευε και τον εμπόδιζε να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

«Πραγματικά πέρασα από φλεγόμενα στεφάνια προσπαθώντας να καταλάβω αν το να κάνω θέατρο ήταν η κατάλληλη απάντηση. Και έφτασα επικίνδυνα κοντά στο να αποφασίσω ότι δεν ήταν, ότι θα ήταν καλύτερα να φτιάχνω βόμβες»

«Master Harold»

Το «Master Harold», που ανέβηκε στο Broadway το 1982, ήταν το πιο αυτοβιογραφικό έργο του Φούγκαρντ. Τοποθετημένο σε ένα καφέ στο Πορτ Ελίζαμπεθ της Νότιας Αφρικής το 1950, επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ του Χάλι, του γιου του λευκού ιδιοκτήτη του καταστήματος, και του Σαμ, ενός μαύρου σερβιτόρου που είχε γίνει φίλος και υποκατάστατος πατέρας του.

Το σκηνικό του έργου ήταν το σύστημα νόμων της Νότιας Αφρικής, που θεσπίστηκε το 1948, το οποίο διαχώριζε τον πληθυσμό της χώρας με βάση τη φυλή και υποδούλωνε τη μαύρη πλειοψηφία. Όμως το έργο δεν αναφέρεται ποτέ άμεσα στο απαρτχάιντ.

Ο Φούγκαρντ δήλωσε ότι το έργο βασίζεται στενά σε ένα επεισόδιο από την παιδική του ηλικία. Όταν ήταν περίπου 12 ετών, έφτυσε έναν μαύρο σερβιτόρο στο καφέ της μητέρας του. «Πόνεσα βαθιά εξαιτίας ορισμένων πραγμάτων που είχαν πάει στραβά στην οικογένειά μου», είπε σε συνέντευξή του το 1992 στην τηλεόραση Tekweni TV με έδρα το Ντέρμπαν. «Αλλά το έκανα και ντρέπομαι γι’ αυτό μέχρι σήμερα, όπως ντρεπόμουν 10 δευτερόλεπτα αφότου το έκανα».

Ο Φούγκαρτ δεν θεωρούσε τα έργα του ανοιχτά πολιτικά. Είπε στον παρουσιαστή του τοκ σόου Charlie Rose το 2012: «Δεν γράφω έργα για ιδέες. Τα έργα μου είναι για τους ανθρώπους. . . Αν πεις την ανθρώπινη ιστορία, η προπαγάνδα θα πάρει μπρος μόνη της».

Ένα από τα πρώτα του θεατρικά έργα ήταν το «The Blood Knot» (1961), για την ένταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ετεροθαλών ο ένας εκ των οποίων είναι λευκός, ενώ ο άλλος είναι μαύρος, μια μεγάλη επιτυχία για τον Φούγκαρντ.

Ο Φούγκαρντ εμφανίστηκε επίσης σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων το έπος «Gandhi» (1982), στο οποίο υποδύθηκε τον Νοτιοαφρικανό στρατιωτικό ηγέτη και πολιτικό Γιαν Σματς, και το «The Killing Fields» (1984), ως γιατρός σε νοσοκομείο της Καμπότζης. Το μυθιστόρημά του για έναν νεαρό κακοποιό, το «Tsotsi», που γράφτηκε το 1961 αλλά εκδόθηκε το 1980, αποτέλεσε τη βάση για μια νοτιοαφρικανική ταινία του 2005 που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Στις αρχές της καριέρας του, ο Φούγκαρτ επαινέθηκε για την ανάδειξη των μαύρων χαρακτήρων. Όμως, τα επόμενα χρόνια, καθώς η έννοια της πολιτισμικής οικειοποίησης ρίζωσε, τον κατηγορούσαν, όπως είπε στην τηλεόραση Tekweni, «για μια κάποια αυθάδεια στο να γράφει για τους μαύρους της Νότιας Αφρικής, γιατί στο κάτω κάτω, πώς μπορείς εσύ ως λευκός να καταλάβεις εξ αποστάσεως ποια είναι η πραγματικότητα ενός μαύρου ανθρώπου;».

«Λέω ότι με την ίδια λογική πρέπει να μου αφαιρέσετε το δικαίωμα να γράφω για τις γυναίκες», δήλωσε ο Φούγκαρτ. «Πρέπει τελικά να μου αφαιρέσετε το δικαίωμα να γράφω για οποιονδήποτε άλλον εκτός από εμένα. Η δουλειά μου, ως καλλιτέχνης, είναι να διατηρήσω τη φαντασία μου αρκετά δυνατή ώστε να κάνω αυτά τα άλματα από τη δική μου πραγματικότητα σε άλλες πραγματικότητες».

«Ευτυχώς, κατέληξα σε μια βαθιά και ακλόνητη πεποίθηση ότι, ναι, όταν πρόκειται για αλλαγή στον κόσμο, οι τέχνες έχουν μια πολύ, πολύ σημαντική συμβολή»

Η ζωή του Άθολ Φούγκαρντ

Ο Άθολ Φούγκαρτ γεννήθηκε στο Μίντελμπουρχ στις 11 Ιουνίου 1932 και μεγάλωσε στο Πορτ Ελίζαμπεθ, μια βιομηχανική πόλη στην ακτή μεταξύ του Κέιπ Τάουν και του Ντέρμπαν. Ο πατέρας του, ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού του σε ένα παιδικό ατύχημα με βάρκα, ήταν αλκοολικός. Η μητέρα του συντηρούσε την οικογένεια με το καφενείο της.

Ο Φουγκάρντ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, όπου σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνική ανθρωπολογία. Τα παράτησε λίγους μήνες πριν από την αποφοίτησή του το 1953, φοβούμενος ότι θα «παγιδευόταν ως ακαδημαϊκός». Αντ’ αυτού, έκανε ωτοστόπ πάνω από 5.000 μίλια βόρεια στο Πορτ Σουδάν και βρήκε δουλειά σε ένα ατμόπλοιο με προορισμό την Άπω Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών που πέρασε στο πλοίο, έγραψε ένα μυθιστόρημα βασισμένο στη ζωή της μητέρας του, αλλά πέταξε το χειρόγραφο στη θάλασσα στα Φίτζι, σε μια κρίση μεθυσμένης απελπισίας. Έπινε πολύ για δεκαετίες, αλλά το έκοψε στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

«Είδα περισσότερα βάσανα από όσα μπορούσα να αντέξω»

Native Commissioner’s Court

Το 1958, πρόσφατα παντρεμένος και ζώντας στο Γιοχάνεσμπουργκ, έπιασε δουλειά ως υπάλληλος σε ένα δικαστήριο του Native Commissioner’s Court, ένα εργοστάσιο επιβολής του απαρτχάιντ, όπου, όπως είπε, οι μαύροι που παραβίαζαν τους φυλετικούς νόμους καταδικάζονταν «ένας κάθε δύο λεπτά».

«Είδα περισσότερα βάσανα από όσα μπορούσα να αντέξω», θυμήθηκε στην Paris Review τους έξι μήνες που ήταν στο δικαστήριο. «Άρχισα να καταλαβαίνω πώς λειτουργεί η χώρα μου». Έκανε επίσης τους πρώτους του μαύρους φίλους και τους επισκεπτόταν συχνά στις διαχωρισμένες παραγκουπόλεις τους, σκηνικό για πολλά από τα έργα του.

Το 1959, ο Φούγκαρτ και η σύζυγός του μετακόμισαν στο Λονδίνο για να σπουδάσουν θέατρο. Αλλά τον επόμενο χρόνο, έμαθαν ότι 69 μαύροι διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί και περίπου 180 τραυματιστεί έξω από ένα αστυνομικό τμήμα στην τότε επαρχία Τρανσβάαλ, ένα γεγονός που έγινε γνωστό ως η σφαγή του Σάρπβιλ. Οι δυο τους, πέταξαν στην πατρίδα τους, όπως είπε, «από αλληλεγγύη».

Μετά την επιτυχία της παράστασης «The Blood Knot» – η οποία είχε κάνει πρεμιέρα το 1961 στο Γιοχάνεσμπουργκ με ένα διαχωρισμένο κοινό για άλλη μια φορά – ο Φουγκάρντ κατήγγειλε μια κυβερνητική απόφαση λίγο αργότερα να εφαρμοστεί αυστηρός φυλετικός διαχωρισμός σε όλες τις μορφές ζωντανής ψυχαγωγίας. Έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τους Ευρωπαίους θεατρικούς συγγραφείς ζητώντας τους να απαγορεύσουν στα έργα τους να παίζονται ενώπιον διαχωρισμένου κοινού.

Εν μέσω του αναπτυσσόμενου διεθνούς κινήματος κατά του απαρτχάιντ, η επιστολή του συνέβαλε στην επιτάχυνση του μποϊκοτάζ του νοτιοαφρικανικού θεάτρου από ξένους θεατρικούς συγγραφείς.

«Η δουλειά μου, ως καλλιτέχνης, είναι να διατηρήσω τη φαντασία μου αρκετά δυνατή ώστε να κάνω αυτά τα άλματα από τη δική μου πραγματικότητα σε άλλες πραγματικότητες»

Serpent Players

Το 1963, δημιούργησε τους Serpent Players με μια ομάδα ηθοποιών στο Πορτ Ελίζαμπεθ και ανέβασε έργα όπως το «The Island», για την υπεράκτια φυλακή όπου κρατούνταν ο ακτιβιστής κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα, με τον Φουγκάρντ να αναφέρεται ως συν-συγγραφέας. Το τηλέφωνο του Φουγκάρντ παρακολουθείται και η αλληλογραφία του ανοίγεται.

Το 1967 ταξίδεψε στο Λονδίνο για να εμφανιστεί σε μια παραγωγή του BBC του «The Blood Knot». Όταν επέστρεψε στη Νότια Αφρική, οι αρχές κατέσχεσαν το διαβατήριό του. Του απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι το 1971, όταν του επετράπη να σκηνοθετήσει το έργο του «Boesman and Lena» στο Λονδίνο.

Το εν λόγω έργο, γραμμένο το 1968, είχε ως επίκεντρο ένα ζευγάρι μαύρων που εκδιώχθηκε από το σπίτι του και αναγκάστηκε να ζήσει στις λασπωσιές κοντά στον ποταμό Σβάρτκοπς στην επαρχία Eastern Cape της Νότιας Αφρικής. Είχε μια ετήσια πορεία εκτός Μπρόντγουεϊ, με τον Τζόουνς στον ρόλο του κτηνώδους συζύγου και τη Ρούμπι Ντι στον ρόλο μιας γυναίκας που κακοποιείται από την κοινωνία και τον σύζυγό της.

Μετά την κατάργηση του απαρτχάιντ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Φουγκάρ αναρωτήθηκε αν θα βρισκόταν σε έλλειψη υλικού. Τότε, είπε στους Times ότι ήταν σαν «κάποιος να είχε τραβήξει την πρίζα, κατά μία έννοια, σε αυτό που ήταν μία πηγή ενέργειας στο έργο μου – το αίσθημα της οργής και του θυμού μου».

«A Place With the Pigs»

Το έργο του «A Place With the Pigs» (1987) βασίστηκε στην αληθινή ιστορία ενός λιποτάκτη του σοβιετικού στρατού που κρύφτηκε για 40 χρόνια σε ένα χοιροστάσιο. Όμως το θέμα μπέρδεψε το κοινό, το οποίο, όπως είπε, τον είχε κατηγοριοποιήσει ως συγγραφέα για το απαρτχάιντ.

Για χρόνια ο Φουγκάρντ δίδασκε θεατρική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο. Το 2012 αποφάσισε να επιστρέψει στη Νότια Αφρική με πλήρη απασχόληση.

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα του το 1990, ο Φούγκαρντ ομολόγησε ότι συχνά αναρωτιόταν αν είχε κάνει αρκετά για την καταπολέμηση του απαρτχάιντ.

«Πραγματικά πέρασα από φλεγόμενα στεφάνια προσπαθώντας να καταλάβω αν το να κάνω θέατρο ήταν η κατάλληλη απάντηση. Και έφτασα επικίνδυνα κοντά στο να αποφασίσω ότι δεν ήταν, ότι θα ήταν καλύτερα να φτιάχνω βόμβες», δήλωσε στη Boston Globe.

«Ευτυχώς, κατέληξα σε μια βαθιά και ακλόνητη πεποίθηση ότι, ναι, όταν πρόκειται για αλλαγή στον κόσμο, οι τέχνες έχουν μια πολύ, πολύ σημαντική συμβολή».

*Πηγή: The Washington Post, Κεντρική Φωτογραφία: Britannica