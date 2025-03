Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο

Συναγερμός σήμανε έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) πυροβόλησε έναν ένοπλο άνδρα έξω.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή -ώρα Ουάσινγκτον- , έπειτα από μία ένοπλη αντιπαράθεση που υπήρξε με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν εντός του κτιρίου όταν σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς βρίσκεται για το Σαββατοκύριακο στην οικία του στη Φλόριντα.

Ο άνδρας έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της περιοχής, έγινε γνωστό στην ανακοίνωση.

Στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας έλαβαν μια πληροφορία χθες από τις τοπικές αρχές ότι ένα άτομο, με αυτοκτονικές τάσεις, ενδέχεται να ταξιδεύει προς την Ουάσιγκτον από την Ιντιάνα και το αυτοκίνητο του ανθρώπου αυτού βρέθηκε ένα τετράγωνο μακριά από τον Λευκό Οίκο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο άνδρας κράδαινε ένα πυροβόλο όπλο, όταν αστυνομικοί τον πλησίασαν και σημειώθηκαν πυροβολισμοί λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα δεν είναι γνωστή.

NEW: An armed adult male was shot and injured by U.S. Secret Service on Sunday morning outside the White House.

The suspect was taken to the hospital and his condition remains unknown.

Pres. Trump was not at the White House at the time of the encounter. pic.twitter.com/utgulGevn7

— Alex Salvi (@alexsalvinews) March 9, 2025