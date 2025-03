Τι προβλέπει το σχέδιο των αραβικών κρατών για τη Γάζα που απέρριψαν Τραμπ και Νετανιάχου

Την περασμένη Τρίτη στο Κάιρο οι ηγέτες των 21 κρατών του Αραβικού Συνδέσμου ενέκριναν το «αιγυπτιακό» σχέδιο ώστε να ανοικοδομήσουν τη Γάζα έως το 2030, ένα σχέδιο συνολικού κόστους 53 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την απόλυτη απόρριψη του σχεδίου από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση με την αμερικανική κυβέρνηση να δηλώνει ότι ο πρόεδρος εμμένει στο δικό του όραμα που περιλαμβάνει την απομάκρυνση των Παλαιστινίων κατοίκων της περιοχής και τη μετατροπή της σε «Riviera», ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η τρέχουσα πρόταση δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ότι η Γάζα είναι επί του παρόντος ακατοίκητη και οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζουν ανθρωπίνως σε μια περιοχή καλυμμένη από συντρίμμια και πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μπράιαν Χιουζ σε δήλωση την Τρίτη το βράδυ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εμμένει στο όραμά του να ανοικοδομήσει τη Γάζα απαλλαγμένη από τη Χαμάς. Ανυπομονούμε για περαιτέρω συνομιλίες για να φέρουμε ειρήνη και ευημερία στην περιοχή».

Μόλις χθες με ανάρτησή του στο «Χ» έστειλε ένα νέο μήνυμα στη Χαμάς, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των ομήρων:

“‘Shalom Hamas’ means Hello and Goodbye – You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe

— President Donald J. Trump (@POTUS) March 5, 2025