Η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει θανατηφόρες επιθέσεις στην Ουκρανία με το Κίεβο να απαντά με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές.

Ο απολογισμός των θυμάτων των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Ντομπροπίλια, στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, αυξήθηκε σε «τουλάχιστον έντεκα νεκρούς», ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών σήμερα.

«Το βράδυ, οι Ρώσοι έπληξαν το κέντρο στη Ντομπροπίλια. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν», ανέφερε μέσω Telegram η υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Νωρίτερα ο Βαντίμ Φιλασκίν, επικεφαλής της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 18 τραυματίες στους βομβαρδισμούς αυτούς.

Την ίδια στιγμή η Ουκρανία έβαλε στόχο σημαντικές ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Ειδικότερα, μία δεξαμενή στο διυλιστήριο της πόλης Κίρισι στη Ρωσία, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας καταστράφηκε από τα συντρίμμια της κατάρριψης ενός ουκρανικού drone, όπως ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης της βορειοδυτικής περιφέρειας του Λένινγκραντ.

Το διυλιστήριο της Surgutneftegaz Kirishinefteorgsintez (KINEF) είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, καθώς διυλίζει περίπου 17,7 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως (355.000 βαρέλια την ημέρα) ή ποσοστό 6,4% της συνολικής ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας πετρελαίου στη Ρωσία.

A tank at Russia’s Kirishi refinery, one of #Russia’s largest, was damaged by falling debris during a Ukrainian drone attack, the governor of the northwestern Leningrad region says. https://t.co/KQA8gu9aWM

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 8, 2025