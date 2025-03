Γιατί απέσυρε τη συμμετοχή της στο Indian Wells η Μπαντόσα

Η Πάολα Μπαντόσα δεν θα αγωνιστεί τελικά στο Indian Wells καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που την ταλαιπωρούν το τελευταίο χρονικό διάστημα στη μέση.

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε με την Ισπανίδα τενίστρια να ανακοινώνει ότι αποσύρεται από το τουρνουά, στο οποίο θα έκανε πρεμιέρα το Σάββατο (8/3) κόντρα στην Καρολίν Ντόλεχαϊντ.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αποσύρθηκε κι από το Eisenhower Cup, ένα φιλικό event μεικτού που θα έπαιζε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

2021 champion Paula Badosa has withdrawn due to a low back injury. Eva Lys takes her spot in the draw.

«I’m very sorry to withdraw from one of my favorite tournaments. I tried until the last moment to play. I am really sad & hopefully will be back next year!»#IndianWells

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2025