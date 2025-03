Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος Βατερλώ – Τι οδήγησε στην on camera διαμάχη Τραμπ -Ζελένσκι

Ήταν πραγματικά ένα θέαμα που κόβει την ανάσα, μια διαμάχη σε απευθείας μετάδοση προς όλον που κόσμο από το Οβάλ Γραφείο των ΗΠΑ, όπως δεν έχουμε ξαναδεί. Κι αυτό γιατί μέχρι πρότινος οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ηγετών γίνονταν συνήθως κεκλεισμένων των θυρών, ενώ μπροστά στις κάμερες όλοι φορούσαν το «διπλωματικό προσωπείο τους».

Η πολυναμενόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του συνοδευόταν με αυξημένες προσδοκίες για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών, την οποία θα επισφράγιζε μια συμφωνία για τα τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας.

Μάλιστα, ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, τόνισε κατηγορηματικά: «Η συμφωνία θα υπογραφεί σύντομα».

Ωστόσο, η κατάσταση εξελίχθηκε πολύ άσχημα… Ανθρωποι που ήταν παρόντες στο Οβάλ Γραφείο περιγράφουν μια συντονισμένη προσπάθεια από τον αντιπρόεδρο Βανς να παρασύρει τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ πήρε τη σκυτάλη και οι τόνοι ανέβηκαν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διώχνει επί της ουσίας τον Ουκρανό ηγέτη από τον Λευκό Οίκο.

«Πολλά μαθεύτηκαν που δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν κατανοητά χωρίς η συζήτηση να είναι κάτω από τέτοια φωτιά και πίεση», έγραψε λίγο αργότερα στο TruthSocial κάνοντας λόγο για μια «ουσιαστική συνάντηση στον Λευκό Οίκο» … και συνέχισε γράφοντας: «Είναι εκπληκτικό αυτό που βγαίνει μέσα από το συναίσθημα, και έχω αποφασίσει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για την Ειρήνη εάν εμπλακεί η Αμερική, επειδή πιστεύει ότι η εμπλοκή μας του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ΕΙΡΗΝΗ. Δεν σεβάστηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πολύτιμο Οβάλ Γραφείο τους. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για την Ειρήνη».

Υψώνοντας τη φωνή του στον Ζελένσκι, ο οποίος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη του για εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε: «Δεν έχετε τα χαρτιά αυτή τη στιγμή. . Παίζετε με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Τζογάρετε με τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει επιτεθεί πολλές φορές στον Ουκρανό ομόλογό του τις τελευταίες εβδομάδες, έδωσε τελεσίγραφο στον Ζελένσκι, λέγοντας ότι είτε θα «κάνετε μια συμφωνία [για τον πόλεμο] ή θα αποχωρήσουμε».

Η σύγκρουση έθεσε σε αμφιβολία τη μελλοντική πορεία οποιασδήποτε προσπάθειας τερματισμού του τριετούς πολέμου. Ενώ ο Τραμπ έχει πιέσει για μια ταχεία συμφωνία με τη Ρωσία και την Ουκρανία, το Κίεβο είπε ότι καμία συμφωνία δεν θα ήταν σταθερή χωρίς την υποστήριξη ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Η διαμάχη συγκλόνισε τους Ουκρανούς που περίμεναν να παρακολουθήσουν την υπογραφή μιας συμφωνίας για τα ορυκτά.

Μετά την ένταση που προκλήθηκε, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη κοινή συνέντευξη Τύπου, και όπως τόνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν υπεγράφη συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά.

Ο Τραμπ ένιωσε «ασέβεια» από τη «ρητορική και τη συμπεριφορά του Ζελένσκι», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύγκρουση των ηγετών στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι δεν αποκλείει μια συμφωνία με τον Ζελένσκι.

Ωστόσο, εναπόκειται στους Ουκρανούς να επαναπρογραμματίσουν μια συνάντηση όσο ο Ζελένσκι βρίσκεται ακόμα στη χώρα, είπε ο αξιωματούχος.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ήταν άναυδοι με τις σκηνές από το Οβάλ Γραφείο, με έναν ανώτερο διπλωμάτη να συμπεραίνει ότι «είμαστε μόνοι μας» και να περιγράφει την κυβέρνηση Τραμπ ως «ανεξάρτητη».

«Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε: «Αυτό είναι», πρόσθεσε ο διπλωμάτης στους Financial Times.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι προηγούμενες συζητήσεις με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, που ξεκίνησαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, απέτυχαν να σταματήσουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

«Έσπασε την κατάπαυση του πυρός, σκότωσε τους ανθρώπους μας», είπε ο Ζελένσκι. «Για τι είδους διπλωματία μας μιλάτε;» είπε, σε απάντηση στα σχόλια του αντιπροέδρου JD Vance ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να κάνουν διπλωματία.

«Από την αρχή του πολέμου, ήμασταν μόνοι», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

.@VP: “Do you think that it’s respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?”@POTUS: “You don’t have the cards right now. With us, you start having cards … You’re… pic.twitter.com/iTYyAmfuCJ

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025