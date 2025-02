Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα πρόσθετους φακέλους που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες για την υπόθεση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη σε δήλωση το βράδυ της Πέμπτης, λέγοντας ότι η δημοσιοποίηση περιείχε σε μεγάλο βαθμό έγγραφα που είχαν «διαρρεύσει στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν ποτέ δημοσιοποιηθεί με επίσημη ιδιότητα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης ακολουθεί τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για διαφάνεια και αίρει το πέπλο για τις καταδικαστέες πράξεις του Τζέφρι Επστάιν και των συνωμοτών του», δήλωσε η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μπόντι είχε δηλώσει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα έδινε στη δημοσιότητα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε από αυτοκτονία το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων στο σεξ, αναφέρει ο Guardian.

Σε συνέντευξή της στο Fox News την Τετάρτη, η Μπόντι, η οποία ορκίστηκε γενική εισαγγελέας νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε: «Νομίζω ότι αύριο … θα δείτε κάποιες πληροφορίες για τον Επστάιν να δημοσιεύονται από το γραφείο μου».

«Αυτό που θα δείτε, ελπίζω αύριο, είναι πολλά αρχεία καταγραφής πτήσεων, πολλά ονόματα, πολλές πληροφορίες» για τον Επστάιν, είπε, προσθέτοντας: «Είναι πολύ αρρωστημένο αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος».

Είπε στο δίκτυο ότι υπάρχουν «πολύ περισσότερα από 250 θύματα» που συνδέονται με τον Επστάιν και ότι η υπηρεσία της εργάζεται για την προστασία των ταυτοτήτων και των προσωπικών τους πληροφοριών.

Την Πέμπτη, μια ομάδα ατόμων εντοπίστηκε να φεύγει από τον Λευκό Οίκο κρατώντας ντοσιέ με την ένδειξη «Οι φάκελοι του Επστάιν: Φάση 1».

Ανάμεσά τους ήταν ο Ρόγκαν Ο’Χάντλεϊ, συντηρητικός πολιτικός σχολιαστής, ο οποίος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συναντήθηκε με την Μπόντι, καθώς και με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζέι Ντι Βανς και τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη.

«Μου έδωσαν ένα αντίγραφο του ντοσιέ με τους φακέλους Επστάιν», είπε.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», συνέχισε ο Ο’Χάντλεϊ. «Η Γενική Εισαγγελέας Μπόντι επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν χιλιάδες ακόμη έγγραφα του φακέλου Επστάιν που κρατούνται μυστικά στο SDNY και θα παραδοθούν στο DOJ στην Ουάσινγκτον μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οι άνθρωποι θα πάνε φυλακή για αυτό που έκαναν».

Ενώ τα έγγραφα προσέφεραν κάποιες λεπτομέρειες και πλαίσιο σχετικά με τις σχέσεις του Επστάιν με σημαίνοντα πρόσωπα, πολλές από τις πληροφορίες και τα ονόματα των δημόσιων προσώπων που αναφέρονται στα έγγραφα ήταν ήδη γνωστά στο κοινό.

Την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε στο Fox News αν το υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημοσιοποιήσει κατάλογο με τους πελάτες του Επστάιν, η Μπόντι δήλωσε: «Βρίσκεται στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή για να το επανεξετάσω. Αυτό αποτελεί οδηγία του προέδρου Τραμπ».

Κατά τη διάρκεια της περσινής προεδρικής εκστρατείας, ο Τραμπ, ο οποίος γνώριζε τον Επστάιν, ανέφερε σε ένα podcast ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει στη δημοσιότητα τα φημολογούμενα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συστάθηκε μια νέα ομάδα εργασίας του Κογκρέσου για να «εξετάσει τον αποχαρακτηρισμό του υλικού προς το δημόσιο συμφέρον».

Κατά την ανακοίνωση της ομάδας εργασίας, η εκπρόσωπος Άννα Πολίνα Λούνα, μια Ρεπουμπλικανή που ηγείται της πρωτοβουλίας, δήλωσε ότι η ομάδα θα ερευνήσει το πελατολόγιο του Επστάιν, καθώς και έγγραφα που σχετίζονται με πολιτικές δολοφονίες, την προέλευση του Covid-19, τους φακέλους της 11ης Σεπτεμβρίου και άλλα.

Αυτή την εβδομάδα, η Λούνα φάνηκε να ασκεί πίεση στην Μπόντι για να δώσει στη δημοσιότητα τους φακέλους του Επστάιν.

«Απευθυνόμαστε στο X επειδή δεν φαίνεται να μπορούμε να πάρουμε απάντηση από την Γενική Εισαγγελέα», ανέφερε η Λούνα σε μια ανάρτηση της Τρίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «@AGPamBondi ποια είναι η κατάσταση των εγγράφων; Αυτά τα έγγραφα διατάχθηκε να αποχαρακτηριστούν», τόνιζε.

