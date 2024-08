Αμερικανός δικαστής δήλωσε ότι δύο στενοί σύμβουλοι του Τζέφρι Επστάιν μπορούν να μηνυθούν από θύματα που τους κατηγόρησαν ότι βοήθησαν και υποκίνησαν τον ατιμασμένο χρηματιστή στη σεξουαλική διακίνηση νεαρών γυναικών και εφήβων κοριτσιών.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Αρούν Σουμπραμανιάν στο Μανχάταν απέρριψε τα επιχειρήματα του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Έπστάιν, Ντάρεν Ίνταϊκ και του πρώην λογιστή Ρίτσαρντ Καν ότι τα θύματα δεν μπορούν να ασκήσουν ομαδική αγωγή επειδή πολλοί συμφώνησαν να μην υποβάλουν μήνυση μετά τον διακανονισμό των αξιώσεων κατά της περιουσίας του Έπσταϊν.

Ωστόσο, ο δικαστής ανέστειλε την προτεινόμενη συλλογική αγωγή, επειδή η απαλλαγή που υπέγραψε η ενάγουσα Ντανιέλ Μπένσκι κάλυπτε τις απαιτήσεις της κατά των Ίνταϊκ και Καν. Η Μπένσκι δήλωσε ότι ήταν μια επίδοξη χορεύτρια πριν στρατολογηθεί στο κύκλωμα του Έπσταϊν το 2004.

Ο Σουμπραμανιάν δήλωσε ότι μια άλλη ενάγουσα, η Jane Doe 3, μπορεί να ασκήσει κάποιες αξιώσεις και να καταθέσει αίτηση για την πιστοποίηση της κατηγορίας «την κατάλληλη στιγμή και με το σωστό αρχείο». Σε δήλωση εκ μέρους των κατηγορουμένων, ο δικηγόρος του Ίνταϊκ, Ντάνιελ Γουάινερ, δήλωσε ότι «απορρίπτουν κατηγορηματικά» τις κατηγορίες ότι γνώριζαν ή ότι συμμετείχαν στις παρανομίες του Έπσταϊν.

Είπε επίσης ότι 134 άλλες γυναίκες στις οποίες επιδικάστηκαν περισσότερα από 121 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του μέσω ενός ταμείου αποζημίωσης θυμάτων υπέγραψαν την ίδια απαλλαγή με την Μπένσκι, ενώ περισσότερες από 50 άλλες γυναίκες που συμβιβάστηκαν ξεχωριστά υπέγραψαν «σχεδόν πανομοιότυπες» απαλλαγές.

Η δίκη της Μάξγουελ και του υπόλοιπου κυκλώματος

Η Σίγκριντ Μακόλεϊ, δικηγόρος των θυμάτων, ανέφερε σε δήλωσή της: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι οι επιζώντες του Επστάιν θα κινηθούν εναντίον των χρηματιστών του Επστάιν για να τους καταστήσουν υπόλογους». Ο Επστάιν αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ένα μήνα μετά τη σύλληψή του. Όπως αυτοκτόνησαν και θύματά του.

Η μακροχρόνια συνεργάτιδά του Γκιλεϊν Μάξγουελ αναμένει την απόφαση του εφετείου για το αν θα ανατραπεί η καταδίκη της τον Δεκέμβριο του 2021 και η ποινή φυλάκισης 20 ετών για υποβοήθηση των εγκλημάτων του Έπσταϊν.

Τα θύματα δήλωσαν ότι οι Ίνταϊκ και Καν βοήθησαν τον Έπσταϊν να δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών που του επέτρεπαν να κρύβει τις καταχρήσεις του και να πληρώνει τα θύματα και τους στρατολόγους, ενώ τους άφηνε «πλούσια αποζημίωση» για τη δουλειά τους.

Η Μακόλεϊ και ένας άλλος δικηγόρος των θυμάτων, ο Ντέιβιντ Μπόιες , βοήθησαν να επιτευχθούν διακανονισμοί ύψους 365 εκατομμυρίων δολαρίων με την JPMorgan Chase και την Deutsche Bank, αφού τις κατηγόρησαν ότι αγνόησαν τις «κόκκινες σημαίες» για τον Έπσταϊν, που κάποτε ήταν ένας επικερδής πελάτης

.Οι υποθέσεις είναι οι εξής: Bensky et al κατά Indyke et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-01204- και Doe 3 κατά Indyke et al στο ίδιο δικαστήριο, No. 24-02192.