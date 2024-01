Σκάνδαλο Επστάιν: Νέα στοιχεία για sex tapes με τον πρίγκιπα Άντριου, τον Κλίντον και τον Μπράνσον

Έγγραφα «φωτιά» ήρθαν στη δημοσιότητα που αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Επστάιν είχε μυστικές κασέτες σεξουαλικού περιεχομένου με τον πρίγκιπα Άντριου, τον Ρίτσαρντ Μπράνσον και τον Μπιλ Κλίντον.

Το Sky News μεταδίδει ότι «φέρεται να έχουν τραβηχτεί κασέτες με σεξουαλικό περιεχόμενο του πρίγκιπα Άντριου, του Μπιλ Κλίντον και του σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον από τον Τζέφρι Επστάιν, όπως αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα».

Η Σάρα Ράνσομ, η οποία λέει ότι υπήρξε θύμα του Επστάιν, ισχυρίστηκε ότι ο Δούκας της Υόρκης (σ.σ. ο πρίγκιπας Άντριου), ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας βιντεοσκοπήθηκαν από τον Επστάιν. Μια εταιρεία που εκπροσωπεί τον δικηγόρο του Επστάιν, Alan Dershowitz, τόνισε τους ισχυρισμούς για να αποδείξει ότι η κα Ράνσομ «στερείται προφανώς αξιοπιστίας».

BREAKING: Sky News reports that sex tapes are ‘alleged to have been taken of Prince Andrew, Bill Clinton and Sir Richard Branson by Jeffrey Epstein, court documents have revealed’.

