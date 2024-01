Δεύτερος ξένος πρίγκιπας στο «πελατολόγιο» του Επστάιν

Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για τους πλούσιους και διάσημους που ανήκαν στο «πελατολόγιο» του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν. Σύμφωνα με την μάρτυρα Βιρτζίνια Τζιούφρι, που έχει κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου ότι την βίασε όταν ήταν ανήλικη, υποχρεώθηκε να κάνει σεξ και με άλλον ξένο πρίγκιπα στη νότια Γαλλία, όπου την είχε πάει η καταδικασθείσα για σωματεμπορία ανηλίκων Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος του Αμερικανού χρηματιστή που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, εν αναμονή της δίκης του.

Η ίδια μάρτυρας, σύμφωνα με την κατάθεση της που δόθηκε στη δημοσιότητα από το δικαστήριο σήμερα, κατέθεσε ότι είδε τον Μπιλ Κλίντον στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν στις Παρθένες Νήσους, παρότι ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη την παρουσία του εκεί. Σε μια περίσταση, μάλιστα, η Τζιούφρι συνέφαγε με τον Κλίντον, τον Επστάιν και την Μάξγουελ και δύο νεαρές γυναίκες που «έμοιαζαν με αδελφές». Η ίδια μπορεί να μην είχε κάνει σεξ με τον πρώην πρόεδρο, αλλά δήλωσε πως εκείνος γνώριζε για την κακοποίηση των ανήλικων κοριτσιών που έπεφταν στα χέρια του Επστάιν με τη βοήθεια της Μάξγουελ, γράφει η Daily Mail.

Epstein documents latest: Virginia Giuffre claims she had sex with another ‘foreign prince’ in South of France after being trafficked to Prince Andrew and says Clinton visited island TWICE https://t.co/xwhRI0QSOO pic.twitter.com/La7FhPqMCR

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 9, 2024