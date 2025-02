Πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές έχει συγκεντρώσει ένα βίντεο που δείχνει το ξέσπασμα ενός Ιάπωνα προς ένα ζευγάρι Αυστραλών τουριστών σε χιονοδρομικό κέντρο.

Στο viral βίντεο βλέπουμε τον έξαλλο σκιέρ να πλησιάζει επιθετικά προς τη γυναίκα η οποία εκείνη την ώρα καπνίζει και κρατά ένα κουτάκι μπύρας.

«Μην καπνίζεις, δεν είναι ευγενικό!» της φωνάζει, ενώ εκείνη του απαντά με «συγγνώμη;».

«Συγγνώμη; Ποια συγγνώμη;!» φωνάζει ο άντρας.

Η γυναίκα αντιδρά με οργή, φωνάζοντας πίσω: «Συγγνώμη! Δεν ήξερα! Μην φωνάζεις!».

Ο σύντροφός της επεμβαίνει τότε, λέγοντας στον άντρα: «Μην της φωνάζεις, δεν ήξερε.»

«Δεν ήξερε;!» αναφωνεί ο Ιάπωνας. «Όχι, είναι η πρώτη της φορά,» απαντά ο Αυστραλός.

Αφού μοιάζει η ένταση μεταξύ τους να έχει κοπάσει, ο σκιέρ απομακρύνεται αποκαλώντας το ζευγάρι «μ@@ες». Την ίδια στιγμή ακούγεται η ταραγμένη γυναίκα να τον αποκαλεί «τρελό» κάτι που εξοργίζει τον Ιάπωνα.

Αφού επιστρέφει και προχωρά ξανά προς το μέρος της, επεμβαίνει ο σύντροφός της και του λέει: «Αν την ακουμπήσεις, θα σε ρίξω κάτω. Δεν μιλάνε έτσι στις γυναίκες».

«Δεν καπνίζεις,» επιμένει ο Ιάπωνας.

Δείτε το viral βίντεο:

Japanese man EXPLODES on Australian tourists for not following the rules. pic.twitter.com/yb24lrthVJ

— DramaAlert (@DramaAlert) February 24, 2025