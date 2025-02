Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ με τηλεοπτικές δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι υπάρχει τελικό κείμενο της συμφωνίας ανάμεσα σε Κίεβο και Ουάσινγκτον για τα ορυκτά.

Η ουκρανική κυβέρνηση θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη για να το εγκρίνει. Όπως όλα δείχνουν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ την Παρασκευή για να «πέσουν» οι υπογραφές.

