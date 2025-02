Η Ουκρανία έφτασε σε συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Κιέβου που μίλησε στο BBC.

«Πράγματι, συμφωνήσαμε με ορισμένες καλές τροποποιήσεις και το βλέπουμε ως θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δημοσιεύματα σε ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον έχει εγκαταλείψει τις αρχικές απαιτήσεις για 500 δισεκατομμύρια δολάρια από πιθανά έσοδα από τη χρήση των φυσικών πόρων, αλλά δεν έχει δώσει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας στην εμπόλεμη Ουκρανία – ένα βασικό ουκρανικό αίτημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για να υπογράψει τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα μετά που οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν σκληρά λόγια.

Χωρίς να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία η Ουκρανία θα αποκτήσει «το δικαίωμα να συνεχίσει να πολεμά».

«Είναι πολύ γενναίοι», είπε στους δημοσιογράφους, αλλά «χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα χρήματά τους και τον στρατιωτικό εξοπλισμό τους, αυτός ο πόλεμος θα είχε τελειώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Ερωτηθείς αν θα συνεχιστούν οι προμήθειες αμερικανικού εξοπλισμού και πυρομαχικών στην Ουκρανία, είπε: «Ίσως μέχρι να έχουμε μια συμφωνία με τη Ρωσία… Πρέπει να έχουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα συνεχιστεί (σ.σ. ο πόλεμος)».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα υπάρξει ανάγκη για «κάποια μορφή ειρηνευτικής δύναμης» στην Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι «αποδεκτή από όλους».

Η Ουκρανία διαθέτει κοιτάσματα κρίσιμων στοιχείων και ορυκτών, όπως λίθιο και τιτάνιο, καθώς και σημαντικά κοιτάσματα άνθρακα, φυσικού αερίου, πετρελαίου και ουρανίου – αποθέματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι με τη συμφωνία αυτή οι ΗΠΑ θα λάβουν περισσότερα από όσα είχαν δαπανήσει για την Ουκρανία, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες φέρεται να πρέπει να διευθετηθούν.

Σύμφωνα με ουκρανική κυβερνητική πηγή, αυτό που έχει συμφωνηθεί σε αυτό το στάδιο είναι οι αρχικοί όροι μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει τα κρίσιμα ορυκτά και άλλους πόρους της χώρας.

«Οι διατάξεις της συμφωνίας είναι τώρα πολύ καλύτερες για την Ουκρανία», προσθέτει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δημιουργηθεί ένα κοινό ταμείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση των υποδομών και της οικονομίας της Ουκρανίας. Η Ουκρανία θα συνεισφέρει στο ταμείο το 50% των μελλοντικών εσόδων από τους κρατικούς ορυκτούς πόρους, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο – και το ταμείο θα επενδύσει στη συνέχεια σε έργα στην ίδια την Ουκρανία.

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας Όλια Στεφανίσινα, η οποία ηγείται των διαπραγματεύσεων, δήλωσε στους Financial Times ότι η συμφωνία αποτελεί «μέρος μιας ευρύτερης εικόνας».

Σε ένα εχθρικό σκηνικό όπου η Ουάσινγκτον φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τη Μόσχα, υπάρχουν ελπίδες ότι η συμφωνία αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερη συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του άλλοτε μεγαλύτερου συμμάχου του, γράφει το BBC.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και φάνηκε να κατηγορεί την Ουκρανία – και όχι τη Ρωσία – για την έναρξη του πολέμου, αφού ο Ουκρανός ηγέτης απέρριψε τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε ορυκτό πλούτο και δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει σε μια «φούσκα παραπληροφόρησης» που δημιούργησε η Ρωσία.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι δεν είχε παρασχεθεί ούτε κατά διάνοια τόση αμερικανική βοήθεια, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να πουλήσω το κράτος μας».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν δώσει στην Ουκρανία 300 έως 350 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Θέλουμε να πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα», είπε. «Βοηθάμε τη χώρα να ξεπεράσει ένα πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα… Αλλά ο Αμερικανός φορολογούμενος τώρα θα πάρει πίσω τα χρήματά του και επιπλέον», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι άκουσε ότι ο Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή για να υπογράψει τη συμφωνία.

Το Κίεβο ελπίζει ότι η οικονομική συμμετοχή θα μπορούσε να δώσει στον Λευκό Οίκο έναν λόγο να προστατεύσει την Ουκρανία, εάν ο πόλεμος αναζωπυρωνόταν μετά την υπογραφή εκεχειρίας.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος δημιουργεί ένα προηγούμενο. Η αμερικανική βοήθεια στην εποχή Τραμπ συνοδεύεται από όρους. Η βοήθεια για τη βοήθεια καθ’αυτή – είτε δίνεται για ανθρωπιστικούς είτε για στρατηγικούς λόγους – ανήκει στο παρελθόν, λέει το BBC.

Η Ουκρανία είναι μόνο η αρχή. Περιμένετε από τον Τραμπ και την ομάδα εξωτερικής πολιτικής του να εφαρμόσουν τις αρχές τους «Πρώτα η Αμερική» σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών, προειδοποιεί το βρετανικό μέσο.

Ο Ζελένσκι έθεσε την προοπτική πρόσβασης σε μέρος του ορυκτού πλούτου της χώρας πέρυσι, όταν παρουσίασε στους δυτικούς εταίρους το «σχέδιο νίκης» του.

Την Τρίτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο να προσφέρει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά, μεταξύ άλλων από τις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, και υποστήριξε ότι η χώρα του διαθέτει «σημαντικά περισσότερους πόρους αυτού του είδους από την Ουκρανία».

