Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την ερχόμενη Παρασκευή για να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αρχική άρνηση του Ουκρανού προέδρου να δεσμεύσει τους πόρους της χώρας του ως εγγύηση για τη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας για την απόκρουση των ρωσικών δυνάμεων, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η ανακοίνωση για το ταξίδι του Ζελένσκι στις ΗΠΑ έρχεται μετά από εβδομάδες έντασης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο, με τον Ουκρανό πρόεδρο να κατηγορεί την αμερικάνικη κυβέρνηση ότι τον πιέζει να υπογράψει μια συμφωνία που αξίζει πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια και θα μπορούσε να αναγκάσει «δέκα γενιές» Ουκρανών να πληρώνουν για να την αποπληρώσουν.

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμα ότι η συμφωνία δεν περιείχε τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας που χρειάζεται το Κίεβο.

Οι λεπτομέρειες για τη συμφωνία δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ που επικαλείται ο Guardian, η νέα συμφωνία είναι πιο ευνοϊκή για την Ουκρανία από την αρχική, αλλά και αυτή δεν περιλαμβάνει αναφορές σε μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας που ζητούσε το Κίεβο.

Δείτε σχετική ανάρτηση και από το Reuters:

The US is discussing a critical minerals deal as Ukraine vies to win the backing of President Donald Trump, who wants Ukraine to supply rare earth minerals to the US in exchange for financially supporting Ukraine’s war efforts against Russia. Here’s what we know: pic.twitter.com/4pNxQnY5pK

— Reuters (@Reuters) February 25, 2025