Η Ουκρανία δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μερικά από τα πιο εξελιγμένα όπλα της μέσα σε λίγους μήνες αν οι ΗΠΑ κόψουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη, σύμφωνα με τωρινούς και πρώην αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Το αμερικάνικο μέσο λέει ότι η Ουκρανία υπολογίζεται ότι διαθέτει αρκετά όπλα και πυρομαχικά έτσι ώστε να διατηρήσει τα τωρινά μαχητικά της επίπεδα ενάντια στη Ρωσία μέχρι το καλοκαίρι ή λίγο περισσότερο αν τα χρησιμοποιεί πιο οικονομικά.

