Ο Όρμπαν συνεχάρη τη Βάιντελ του AfD αλλά όχι τον νικητή των γερμανικών εκλογών, Φρίντριχ Μερτς

Ο oύγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έσπευσε να συγχαρεί την επικεφαλής της γερμανικής ακροδεξιάς, Αλίς Βάιντελ, μέσω ανάρτησης στο Χ, χωρίς να έχει καν πράξει το ίδιο για τον νικητή των εκλογών στη Γερμανία και ηγέτη του CDU, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Όρμπαν έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του προς το AfD, ενώ πρόσφατα επιδίωξε στενότερη επαφή με την Βάιντελ. Συγκεκριμένα, στις 12 Φεβρουαρίου υποδέχθηκε την επικεφαλής της γερμανικής ακροδεξιάς στην επίσημη κατοικία του στη Βουδαπέστη.

Η τελετή, μάλιστα, άρμοζε περισσότερο σε επίσημη κρατική επίσκεψη, ενώ ουγγρικά μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από συμμάχους του Όρμπαν αναφέρονται εδώ και καιρό στο AfD με κολακευτικούς όρους.

The people of Germany voted for change in immense numbers. I want to congratulate @Alice_Weidel on doubling @AfD’s share of the votes. Good luck and God bless Germany!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 24, 2025